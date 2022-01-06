كم باقي على حساب المواطن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

نشر الحساب الرسمي لبرنامج حساب مواطن من خلال موقع تويتر عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 50، وأشار البرنامج أنه يوجد أكثر من 2.7 مليون اعتراض، وقد قام البرنامج بعلاج 15000 طلب من الطلبات التقنية المقدمة من الأفراد المستفيدين من حساب مواطن، وقد تم فحص أكثر من 250 ألف ملف، كما أنه استطاع أن ينجح في اتمام 5.5 مليون عملية تشغيل خلال العام السابق، وذلك في جميع الحسابات الرسمية لبرنامج حساب مواطن، كما أنه تلقى مايقارب 1.6 مليون استفسار من المواطنين على الخط الساخن لبرنامج حساب مواطن هو 19912.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير لعام 2022

عدد كبير من المواطنين يرغب في معرفة موعد الصرف لهذا الشهر شهر يناير الدفعة 50، حيث أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم صرف الدعم في يوم 10 من كل شهر أما إذا صادف ذلك يوم عطلة رسمية أو إجازة في البلاد، يتم تغيير موعد الصرف وترحيله إلى يوم آخر، وفي شهر يناير سوف يكون على الصرف يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يناير ميلاديا هو الموافق 6 من شهر جمادى الثاني عام 1443 هجريا، حيث أنه لم يتبقى على صرف سوى أيام قليلة.

كيفية التحقق من أهلية المستفيدين في برنامج حساب مواطن

التحقق من الاهلية في برنامج حساب مواطن يجب اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب مواطن.

يكتب المتقدم الإسم والرقم السري بعده تسجيل الدخول.

يضغط المواطن علي ايقونة الاستعلام عن نتائج الأهلية.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح.

يكتب رمز التحقق في المكان المخصص له.

يضغط على كلمة بحث حتى تظهر له البيانات كامله.

كيفية تحديث البيانات للمستفيد على حساب مواطن

يجب على جميع المستفيدين من برنامج حساب مواطن القيام بتحديث حسابه، حيث أن ذلك سوف يساعد على تجديد البيانات وايضا حتى إذا كان هناك أي تغيير لا يتم توقيف الدعم المقدم من حساب مواطن لأن البرنامج يرجع البيانات بصفة دورية، و التحديث من خلال الآتي