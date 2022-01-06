نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء 1443 jops.sa هنا الأسماء المترشحات مبدئياً والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية عن تفعيل رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء، على رتبة جندي والتي كانت الإدارة قد أعلنت عنها سابقاً في يوم 11/11/2021 الموافق 1443/04/06 هجري، وطالبت المقبولين مبدئياً بضرورة أستكمال إجراءات القبول النهائي، على الوظيفة من خلال إحضار المستندات المطلوبة للمطابقة والمراجعة، في المواعيد المحدد من قبل إدارة القبول، وأكدت على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المقرر لك عنصر من المقبولات.

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء

كما أعلنت الإدارة أنه في إطار الحرص منها على سلامة المقبولات مبدئياً والعاملين في الإدارة، يجب على المقبولات أن يحضروا للمقابلات الشخصية وفق بروتوكول وزارة الصحة، الخاص بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمتمثل في ارتداء الكمامات الطبية والحرص على التباعد الجسدي، وتحميل تطبيق توكلنا لإظهار الحالة الصحية للمقبولين بصورة مبدئية.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي

الدخول على الموقع الإلكتروني jops.sa.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول ثم بعد ذالك الضغط على نتائج القبول.

تسجيل رقم الهوية ورقم الطلب وكافة البيتان بدقة.

ثم أضغط تأكيد البيانات والموافقة على الشروط والأحكام العامة.

أضغط على عرض النتائج لتظهر ألأسماء.

المستندات المطلوبة للمطابقة

أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد نسختين منها. طباعة نموزج موعد المراجعة عبر أبشر وإحارة. نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة يتضمن أسم والدة المتقدمة وعدد 6 صور شخصية ملونة وحديثة للمتقدمة. في حال أن المقبولة متزوجة يجب إحضار نسخة من سجل الأسرة. أحضار أصل المؤهل الراسي الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة أن الشهادة من خارج المملكة يجب أحضار شهادة المعادلة من وزارة التعليم السعودية. أحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني. أحضار نتيجة القدرات العامة قياس موضح بها الدرجات. أحضار حافظة لحفظ المستندات المقدمة.

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء 1443

نبهت الإدارة العامة للقبول على ضرورة الالتزام بالحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على أقل تقدير، كما يجب عدم أصطحاب أي من الأهل أو الأصدقاء، وعدم أحضار أي هواتف نقالة عند المقابلات الشخصية لإستكمال الإجراءات، وشددت على أن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي على الوظائف، ويجب استكمال الإجراءات المقررة للقبول النهائي.