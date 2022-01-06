خطوات إلغاء التأشيرات السعودية وكيفية الإستعلام عم حالتها

خطوات إلغاء التأشيرات السعودية هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي يبحث عن العديد من القائمين بالحصول علي التأشيرات بالدخول إلي السعودية. حيث يقوم العديد من الراغبين باستخراج تأشيرات الدخول والخروج للعديد من الأغراض منها بغرض السياحة, غرض العلاج أو بغرض الحصول علي وظيفة مناسبة. وكانت الحكومة السعودية قد أتاحت تمديد التأشيرة خلال فترات الحجر ومواجهة انتشار الوباء طبقا للأوامر الملكية الصادرة بذات الشأن. وكنا قد قمنا بشرح كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرات السعودية منها كيفية تسديد الرسوم الخاصة باستخراج التأشيرة السعودية من خلال ATM خلال مقالات سابقة, فسوف يتم شرح كافة تفاصيل خطوات إلغاء التأشيرات السعودية وكيفية الإستعلام عن حالة التأشيرة إلكترونياً خلال السطور القليلة القادمة بالمقال.

خطوات إلغاء التأشيرات السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الخطوات الهامة واللازمة لإلغاء التأشيرة وهي كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار خدمة المنشأة.

قم بالدخول إلي خدمة ” إلغاء تأشيرة العمل “.

قم بإدخال رقم الحدود الخاص بالوافد أو بالقائم بالزيارة.

في حالة عدم وجود رقم الحدود فقم بإدخال رقم الصادر.

قم بالضغط علي كلمة بحث.

ثم بالضغط علي التأشيرات التي تريد إلغائها والنقر علي كلمة ” إرسال “.

قم بالضغط علي التأكيد علي إلغاء التأشيرة.

فور التأكيد فسيتم استرداد رسوم التأشيرة إلي نفس الحساب الذي تم السداد منه.

شروط إلغاء فيزا السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الشروط والضوابط الهامة اللازمة لإلغاء التأشيرات وهي كالتالي:

أن يكون الراغب في إلغاء التأشيرة ممثلاً عن المنشأة أو المؤسسة ومعتمد لدي أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن كون التأشيرة سارية المفعول مع العلم أن مدة صلاحية التأشيرة خي سنة كاملة من تاريخ الإصدار.

أن تكون التأشيرة المطلوب إلغائها غير مستخدمة

يجب التنويه علي أن لا يمكن العودة أو الرجوع عن تنفيذ الطلب بعد إعطاء الأمر بالتنفيذ.

ويجب علي كافة الراغبين في إلغاء التأشيرات القيام بالتأكيد علي كافة البيانات والتأكيد علي الرغبة في الإلغاء قبل بدء تنفيذ الخدمة.