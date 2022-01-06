نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الداخلية جندي فني موسيقى 1443 رجال لحملة الثانوية الشروط والموعد jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الداخلية جندي فني موسيقى 1443 من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، حيث أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية على رتبة جندي فني موسيقى، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة لهذه الوظائف والتي سوف نتعرف عليها لاحقاً، ولذلك يجب على من تتوافر فيه الشروط والرغبة في التسجيل سرعة التقديم في الموعد المحدد، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال رابط أبشر توظيف jobs.sa.

وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على المستندات والأوراق الثبوتية المرسلة مع استمارة التسجيل، حيث يتم التأكد من صحتها ومطابقتها عند إجراء المقابلات الشخصية، لذلك يجب تجهيز كافة المستندات المطلوبة وإرفاقها في استمارة التقديم، والاحتفاظ بنسخة مطبوعة من طلب التقديم للاحتياج إليها لاحقاً، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني سوف نتناول معكم بالتفصيل، موعد التقديم وشروط وظائف جندي فني موسيقى، وآلية التسجيل عبر منصة أبشر للتوظيف.

رابط تقديم وظائف الداخلية جندي فني موسيقى 1443

يتم التقديم على الوظائف إلكترونياً وذلك من خلال موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني، بعد القيام بعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي:-

الولوج إلى رابط أبشر توظيف الإلكتروني jobs.sa .

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة وظائف فني موسيقى.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والضغط على إرسال.

المؤهل المطلوب

الثانوية العامة وما يعادلها.

الشروط

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين في أي وظائف عسكرية.

تناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

عدم زواج المتقدم من غير سعودية.

اجتياز المتقدم كافة إجراءات القبول بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية من وزارة التعليم.

موعد تقديم وظائف فني موسيقى رجال وزارة الداخلية

يبدأ التقديم بدايةً من يوم السبت القادم بتاريخ 05\06\1443 الموافق 08\01\2022، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 10\06\1443 الموافق 13\01\2022.