دعم ريف للأسر المنتجة بالسعودية إيداع الدعم الريفي بالراجحي للمستفيدين

دعم ريف للأسر المنتجة وتم اليوم إيداع الدعم الريفي لكافة المستفيدين في كافة القطاعات المختلفة . ومن ضمن تلك القطاعات دعم ريف للسمن وأيضاً دعم ريف للمواشي . كما أنه يمكن لكافة المستفيدين الاستعلام عن دعم ريف في حساباتهم في الراجحي . ويمكنهم سحب المبالغ الخاصة بهم . وتم الصريح عبر منصة دعم ريف بأن كافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الريفي . يمكنهم التسجيل في دعم ريف في البرامج التي يتم بها تقديم الدعم الريفي . وفقاً للضوابط والشروط التي نصت عليها وزارة البيئة حتي يستحق كافة المواطنين صرف الدعم الريفي . وفي مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل إيداع الدعم الريفي بالراجحي للمستفيدين .

دعم ريف للأسر المنتجة للمستفيدين بحساباتهم بالراجحي

دعم ريف للأسر المنتجة أكد اليوم في تصريحات عبر الموقع الرسمي بأن كافة مبالغ مستفيدي الدعم الريفي . تم إيداعها بالراجحي اليوم والخاصة في دعم ريف للمواشي و دعم ريف للسمن وغيرها من القطاعات الأخري . كذلك أكدت الجهات المختصة في الدعم الريفي بأن تلك المبالغ التي تم إيداعها للدفعة رقم 28 من برنامج الدعم الريفي . كذلك تم التوضيح بأن كافة مبالغ الدعم الريفي لباقي القطاعات المختلفة عن دعم ريف للمواشي ودعم ريف للسمن سوف يتم إيداعها في كافة حسابات المستفيدين . وذلك في نفس توقيت إيداع القطاعين المشار لهما . كما سنشير أيضاً خلال السطور القادمة كيفية التسجيل في الدعم الريفي لكي ما يتضح أيضاً . الخطوات الخاصة في الاستعلام عن دعم ريف .

خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

لكي ما يتم معرفة كم دعم ريف لسمن و دعم ريف للمواشي وباقي القطاعات من خلال الخطوات التالية :-

يتم الدخول علي الموقع الرسمي منصة دعم ريف . كما يتم اختيار قائمة تقديم طلب دعم ريف . كذلك بجانب تعبئة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من أي قطاع في الدعم الريفي . يجب علي أي مستفيد من دعم ريف للأسر المنتجة الموافقة علي كافة الشروط والأحكام في منصة دعم ريف . أيضاً يتم بعد ذلك الضغط علي زر تسجيل طلب دعم ريف . بتلك الخطوات يكون قد تم تقديم طلب دعم ريف لكافة القطاعات التي يشملها الدعم الريفي .

كيفية التقديم علي الحصول علي الدعم الريفي

تسجيل بيانات المستفيد التي تمت علي موقع الدعم الريفي عبر موقع منصة دعم ريف .

عبر موقع منصة دعم ريف . كما يجب تسجيل بيانات الحساب البنكي الخاصة بالمستفيد من الدعم الريفي .

كذلك يجب تحديد البرنامج المرغوب الحصول علي دعم ريف به سواء دعم ريف لسمن أو دعم ريف للمواشي وغيرها .

أو وغيرها . أيضاً يتم بعد ذلك تسجيل البيانات المطلوبة بالموقع ورفع كافة المستندات المبينة علي موقع منصة دعم ريف .

كما يجب علي كافة المستفيدين من الدعم الريفي تحديد الموقع الجغرافي للمشروع المرغوب الحصول علي دعم ريف له .

تحديد الموقع الجغرافي للمشروع المرغوب الحصول علي دعم ريف له . بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي كلمة “تقديم” وبعدها يظهر بالصفحة الرئيسية “تم التقديم بنجاح” في الدعم الريفي .

دعم ريف للأسر المنتجة داخل المملكة العربية السعودية تم إيداع مبالغ المستفيدين اليوم بالراجحي . والتي يتم إيداع مبالغ مستفيدي الدعم الريفي بالسعودية لكافة القطاعات بداية من يوم 1 في الشهر حتي يوم 10 بالشهر .