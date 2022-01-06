نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف للأسر المنتجة بالسعودية إيداع الدعم الريفي بالراجحي للمستفيدين في المقال التالي
دعم ريف للأسر المنتجة وتم اليوم إيداع الدعم الريفي لكافة المستفيدين في كافة القطاعات المختلفة . ومن ضمن تلك القطاعات دعم ريف للسمن وأيضاً دعم ريف للمواشي . كما أنه يمكن لكافة المستفيدين الاستعلام عن دعم ريف في حساباتهم في الراجحي . ويمكنهم سحب المبالغ الخاصة بهم . وتم الصريح عبر منصة دعم ريف بأن كافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الريفي . يمكنهم التسجيل في دعم ريف في البرامج التي يتم بها تقديم الدعم الريفي . وفقاً للضوابط والشروط التي نصت عليها وزارة البيئة حتي يستحق كافة المواطنين صرف الدعم الريفي . وفي مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل إيداع الدعم الريفي بالراجحي للمستفيدين .
دعم ريف للأسر المنتجة للمستفيدين بحساباتهم بالراجحي
دعم ريف للأسر المنتجة أكد اليوم في تصريحات عبر الموقع الرسمي بأن كافة مبالغ مستفيدي الدعم الريفي . تم إيداعها بالراجحي اليوم والخاصة في دعم ريف للمواشي و دعم ريف للسمن وغيرها من القطاعات الأخري . كذلك أكدت الجهات المختصة في الدعم الريفي بأن تلك المبالغ التي تم إيداعها للدفعة رقم 28 من برنامج الدعم الريفي . كذلك تم التوضيح بأن كافة مبالغ الدعم الريفي لباقي القطاعات المختلفة عن دعم ريف للمواشي ودعم ريف للسمن سوف يتم إيداعها في كافة حسابات المستفيدين . وذلك في نفس توقيت إيداع القطاعين المشار لهما . كما سنشير أيضاً خلال السطور القادمة كيفية التسجيل في الدعم الريفي لكي ما يتضح أيضاً . الخطوات الخاصة في الاستعلام عن دعم ريف .
خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة
لكي ما يتم معرفة كم دعم ريف لسمن و دعم ريف للمواشي وباقي القطاعات من خلال الخطوات التالية :-
- يتم الدخول علي الموقع الرسمي منصة دعم ريف .
- كما يتم اختيار قائمة تقديم طلب دعم ريف .
- كذلك بجانب تعبئة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من أي قطاع في الدعم الريفي .
- يجب علي أي مستفيد من دعم ريف للأسر المنتجة الموافقة علي كافة الشروط والأحكام في منصة دعم ريف .
- أيضاً يتم بعد ذلك الضغط علي زر تسجيل طلب دعم ريف .
- بتلك الخطوات يكون قد تم تقديم طلب دعم ريف لكافة القطاعات التي يشملها الدعم الريفي .
كيفية التقديم علي الحصول علي الدعم الريفي
- تسجيل بيانات المستفيد التي تمت علي موقع الدعم الريفي عبر موقع منصة دعم ريف .
- كما يجب تسجيل بيانات الحساب البنكي الخاصة بالمستفيد من الدعم الريفي .
- كذلك يجب تحديد البرنامج المرغوب الحصول علي دعم ريف به سواء دعم ريف لسمن أو دعم ريف للمواشي وغيرها .
- أيضاً يتم بعد ذلك تسجيل البيانات المطلوبة بالموقع ورفع كافة المستندات المبينة علي موقع منصة دعم ريف .
- كما يجب علي كافة المستفيدين من الدعم الريفي تحديد الموقع الجغرافي للمشروع المرغوب الحصول علي دعم ريف له .
- بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي كلمة “تقديم” وبعدها يظهر بالصفحة الرئيسية “تم التقديم بنجاح” في الدعم الريفي .
دعم ريف للأسر المنتجة داخل المملكة العربية السعودية تم إيداع مبالغ المستفيدين اليوم بالراجحي . والتي يتم إيداع مبالغ مستفيدي الدعم الريفي بالسعودية لكافة القطاعات بداية من يوم 1 في الشهر حتي يوم 10 بالشهر .
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