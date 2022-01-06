نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار رخصة الأجرة العامة للنساء داخل المملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار رخصة الأجرة العامة للنساء، فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن توفير إصدار رخصة الأجرة العامة لجميع السيدات بالمملكة العربية السعودية، وقد وضحت الإدارة العامة للمرور بأنها أتاحت استخراج رخصة الأجرة العامة للنساء بعدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وتعمل إدارة المرور علي توفير جميع الخدمات التي يتم التساؤل عليها من جانب العديد من مواطني المملكة، من أجل العمل علي راحة الجميع وفتح طرق جديدة للعمل من خلال فرص وظيفية بموافقة الجهات الرسمية داخل المملكة، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لجميع متابعينا طريقة إصدار رخصة الأجرة العامة للنساء.

إصدار رخصة الأجرة العامة للنساء

صرحت الإدارة العامة للمرور السعودية من خلال تغريده لها على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي بتويتر، بأنه يمكن لجميع النساء أن تتقدم بطلب للحصول علي رخصة الأجرة العامة للسيدات، ويتم ذلك بعدد من المدارس التي تخص تعليم القيادة بجميع المناطق والمحافظات داخل المملكة.

مدارس لاستخراج رخص الأجرة العامة للسيدات

من خلال توضيح إدارة المرور، تمت الإجابة علي السؤال التالي حول، ما هي المدارس التي تقوم بإصدار رخص الأجرة العامة للنساء؟، وجاء الرد بأن هناك مدارس تعمل علي إتاحة رخصة الأجرة العامة للسيدات، ومن هذه المدارس ما يلي:

مدرسة مدينة الرياض.

مدرسة جازان.

مدرسة حائل.

مدرسة الشرقية.

مدرسة عسير.

مدرسة الجوف.

مدرسة الطائف.

مدرسة جدة.

مدرسة نجران.

وغيرها من المدارس الأخري التي يمكن أن تقوم كل سيدة بتقدم طلبها لاستخراج الرخصة الخاصة بها.

قيادة المركبات للنساء بالمملكة

تم اعتماد السماح للسيدات بقيادة المركبات داخل المملكة العربية السعودية بداية من يوم 10/ 10/ 1439، حيث نص هذا الاعتماد علي الموافقة علي تطبيق جميع الأحكام العامة لنظام المرور وتنفيذ لائحته التنفيذية بما تتضمنه من إصدار رخص القيادة سواء علي الذكور والإناث من خلال معاملات واحدة تتم علي الجميع.

وقد تمت الموافقة علي تشكيل لجنة من خلال مستوى متميز من الوزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية بالإضافة الي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من أجل وضع تقييمات خاصة من أجل الترتيب الخاص لجميع التوصيات الخاصة بتنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والمرور السعودي.