“وظائف عسكرية رجال” رابط تقديم وظائف الداخلية السعودية رتبة جندي فني موسيقي الموعد والشروط

في ظل متابعتنا الدقيقة لكل ما يهم الشأن السعودي، وجد عمليات بحث كبيرة على رابط تقديم وظائف الداخلية السعودية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن توافر وظائف شاغرة برتبة جندي فني موسيقي لحملة الشهادة الثانوية العامة للرجال، بعد أن أعلنت منذ قليل عن نتائج القبول للأمن الدبلوماسي نساء عبر رابط أبشر توظيف، وحددت الإدارة بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين للتسجيل، سنقدمها لكم عبر موقعكم ثقفني وأيضاً سنقدم رابط التسجيل الإلكتروني.

رابط تقديم وظائف الداخلية السعودية رجال

الدخول على رابط التوظيف jops.sa.

تسجيل البيانات المطلوبة للمرور للموقع.

النقر على أيقونة الوظائف الشاغرة.

تحديد وظيفة جندي فني موسيقي.

تسجيل استمارة التقديم الإلكترونية بدقة.

النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

الضغط على تأكيد البيانات ثم إرسال وطباعة نموزج التقديم.

موعد التقديم على وظائف الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول أن موعد فتح باب التقديم يبدأ، يوم السبت القادم 2022/01/08 ميلادي الموافق 1443/06/05 هجري، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 2022/01/13 الموافق 1443/06/10 هجري.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يكون سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. لا يكون قد سبق التعين له في أي وظيفة عسكرية سابقة. يجب أن يكون هناك تناسق بين الطول والوزن بحسب شروط اللائحة الطبية الخاصة بوزارة الداخلية. اجتياز كافة مراحل القبول والمقابلات الشخصية المطلوبة لشغل الوظيفة. في حالة أن كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

وزارة الداخلية السعودية

تحرص دائماً وزارة الداخلية السعودية على أستقطاب الشباب السعودي المتميز للعمل بها، من منطلق أتاحت فرص عمل للشباب والنساء في المملكة، وتهيب وزارة الداخلية بالراغبين في الحصول على الوظائف، أن تكون كافة البيانات المسجلة مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن وفي حالة وجود أي اختلاف سوغ يستبعد الطلب فوراً