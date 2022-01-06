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عمر شويل - جدة باقات حساب الادخار في بنك الإنماء وكيفية الاشتراك فيها من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، حيث أن بنك الانماء من أهم وأفضل البنوك التي تقدم العديد من الخدمات إلى العملاء، ومن أهم مميزات البنك هو توفير باقات حساب الادخار التي تناسب جميع الفئات، حيث حصلت هذه الميزة على الشهرة بين جميع المواطنين السعوديين، وفي السطور القادمة سوف نتحدث معكم عن كافة تفاصيل حساب الادخار في بنك الإنماء.

باقات حساب الادخار في بنك الإنماء

تعد خدمة باقات حساب الادخار في بنك الإنماء من أفضل الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من قبل جميع المواطنين في السعودية، حيث ساهم البنك في تجديد هذه الميزة وجعلها أكثر نجاحا وتميزا، حيث يوفر البنك العديد من المميزات لجميع العملاء، لذلك أصبح يتم البحث بشكل مكثف عن طريقة فتح حساب في بنك الإنماء، حتى يتمكنوا من الاستفادة من مميزات خدمة باقات حساب الادخار، ومن أهم مميزات هذه الخدمة أنها مجانية تماماً، كما يحصل العميل على 20% من الحساب البنكي، وتزداد نسبة الربح كل شهر.

إجراءات الاشتراك في باقات حساب الادخار

يجب معرفة الإجراءات التي يجب القيام بها للاشتراك في باقات حساب الادخار في بنك الإنماء، حيث جاءت الإجراءات كتابة:

أولاً يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة شخصية، كما يحب أن تكون سارية.

ثانياً: يقوم المتقدم إنشاء حساب في بنك الإنماء، ويكون الحساب مفعل.

ثالثاً: يجب أن يقوم المتقدم بكتابة الاستمارة التي تفيد يطلب إنشاء حساب ادخاري بالتعاون مع بنك الإنماء بالسعودية.

كيفية فتح حساب ادخاري في بنك الإنماء ؟

يمكن فتح حساب ادخاري في بنك الإنماء عن طريق خطوات بسيطة، حيث يمكن التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك الإنماء وفتح حساب بنجاح، وذلك من خلال إحضار جميع المستندات المطلوبة التي يطلبها البنك، كذلك يجب التأكد أولاً من وجود حساب مفعل في البنك، وتوافر شروط فتح حساب بنك الإنماء، وهي أن يكون الشخص سعودي الجنسية، وأن يكون عمره بين 18 إلى 65 عام، المتقدم بالطلب غير مستفيد من قروض الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى للرصيد بالحساب 6 ألاف ريال سعودي.