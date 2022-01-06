نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد صرف الدفعة الجديدة شهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور من أبرز المواضيع التي يهتم بها المواطن السعودي خلال الفترة الأخيرة، فمن المقرر صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي أول شهر يناير الجاري، ليوافق صرف الدفعة أول كل شهر هجري وسيتم إيداع المبالغ المالية فى حسابات المستفيدين البنكية، سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بشروط صرف الضمان الاجتماعي والموعد المحدد لها وأيضاُ الفئات المستحقة لطلب الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي المطور

من المعروف أن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد والمطور يتم إلكترونياً عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم الاستعلام من خلال رقم الهوية الوطنية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار ايقونة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان والضغط عليها.

ادخال رقم الهوية الوطنية.

توضيح رمز التحقق.

الضغط على الاستعلام.

وسوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة التفاصيل الخاصة بالراتب.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

أوضحت الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور وهي ما تتمثل في:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية يقيم فى السعودية. عدم مغادرة المملكة لفترة طويلة. لا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 1100 ريال. يشترط ألا يقيم المستفيد فى أحد دور الايواء الحكومية بالسعودية. الضمان الاجتماعي المطور مقدم لأصحاب الاعاقة الذهنية والبدنية. يقدم الضمان الاجتماعي المطور لزوجات المواطن السعودي والتي تتبع جنسياتهم لأحد دول التعاون الخليجي. يشترط ألا يزيد دخل الفرد داخل الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي عن 550 ريال.

استعلم عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

أوضحت الوزارة رقمين يمكن الاستعانه بهم للاتصال والاستعلام عن الضمان الاجتماعي وهم:

الرقم المباشر: 920020301

الرقم المختصر: 19911

فيمكن الاتصال فى أي وقت من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، ويمكن أيضاً تقديم الاعتراض فى حالة قبول طلب الضمان الاجتماعي المطور عبر موقع وزارة الموارد البشرية، وذلك فى غضون 30 يوم بحد أقصى من إعلان النتائج، وسيتم إيداع المعاش الأول خلال شهر يناير الجاري.

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