نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج قبول القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء عبر أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية، عن النتائج منذ قليل، ودعت كافة المتقدمات إلى ضرورة الاستعلام عن النتيجة من أجل معرفة موعد المراجعة، وتجهيز كافة الأوراق والمستندات التي سوف يتم الدخول بها عند المراجعة، وكذلك معرفة مكان المراجعة وكافة الاجراءات المطلوبة الواجب معرفتها قبل موعد المراجعة الشخصية.

نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء عبر أبشر توظيف:-

أشارت الادارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بأنه يجب على كافة المقبولات، الدخول الآن للأستعلام عن النتائج ومعرفة المواعيد الخاصة بالمراجعة وذلك من خلال القيام بالخطوات البسيطة التالية:-

* الدخول على منصة ابشر للتوظيف.

* اختيار نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي.

* سوف يظهر على الفور النموذج الخاص بالنتيجة.

* قم بطباعة نموذج موعد المراجعة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للمراجعة وتنبيهات عامة على كافة المقبولات:-

يجب على المتقدمة القيام بتجهيز الأوراق والمستندات التالية قبل اجراء المراجعة وهذه الأوراق هي:-

* نموذج موعد المراجعة.

* نتيجة القبول.

* أصل بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى نسختين منها.

* صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

وأضافت الادارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بأنه يجب على كافة المقبولات إتباع التنبيهات الأتية قبل المراجعة وذلك كما يلي:-

* عدم اصطحاب المرافقين أثناء المراجعة.

* سوف يتم منع الدخول بالحقائب.

* يجب التقيد والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بجائحة كورونا المستجد ومن بينها ضرورة ارتداء الكمامة.

* يجب الحرص على التباعد الاجتماعي بين المقبولات أثناء المراجعة.

* عدم السماح بدخول مقر لجنة القبول والتسجيل بدون تحميل تطبيق توكلنا.

* سوف يتم منع استخدام الجوال والتصوير داخل لجان القبول والتسجيل.

* سيتم منع استخدام الجوال داخل مرافق المبني.

* عدم حضور المراجعة في الموعد المحدد أو عدم اصطحاب الأوراق والمستندات المطلوبة أثناء المراجعة سوف يعد تنازلاً من قبل المتقدمة على الاستمرار في اتباع اجراءات القبول والتسجيل، حيث أن القبول المبدئي لا يعد قبول نهائي في شغل الوظيفة وهي رتبة جندي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي.