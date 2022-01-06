شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1443 مع خطوات تسجيل مستفيد جديد

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد، لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن التحديثات الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي، وقد استحوذ هذا على اهتمام الكثير من المواطنين السعوديين، لرغبتهم في معرفة الأشخاص المؤهلين للحصول على معاش الضمان للعام الهجري الجديد 1443، بجانب المعايير التي يجب توافرها في الشخص ليكون مؤهل للحصول عليه، ونتعرف سوياً على هذه الشروط بجانب خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

الضمان الاجتماعي الجديد

كشفت وزارة التنمية السعودية بشكل رسمي عن كافة التحديثات التي تم وضعها للنظام المطور من الضمان الاجتماعي، ليصبح النظام خادماً لهؤلاء الذين يحتاجون للمال بشدة، بهدف الارتقاء بظروفهم المعيشية والاستقلال بالمال وانتشال الأسر المنكوبة من الفقر.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط لاستحقاق المواطنين، في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وهي كما يلي:

لابد أن يكون المسجل جنسيته سعودية مع الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية. كما يجب تلبية معايير امتلاك واستخدام الثروة المنصوص عليها في القوانين. بينما لابد أن يكون الدخل الخاص بالفرد أو الأسرة المستقلة أقل من الحد الأدنى المحسوب لدخل المعاش التقاعدي. ولابد على المتقدم الامتثال لمتطلبات وزارة الصحة بشأن برامج الصحة والتعليم والتوظيف والتدريب وإعادة التأهل. كما يجب التقديم الالكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل بسبب إصابة بمرض أو التقدم في العمر أو بسبب إعاقة ما.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443