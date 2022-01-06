تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد 1443 برقم الهوية مع شروط الاستحقاق

تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد، ذلك البرنامج الذي أسسته المملكة لتوفير حياة طيبة وكريمة للمواطنين في السعودية، فهو برنامج مخصص بتخفيف عبء المصاريف عن الأسر المعدومة ومتوسطة الدخل، وكذلك تحسين أوضاعهم المالية والاقتصادية، وقد يتساءل الكثير في المملكة عن طريقة تسجيل جديد للمواطنين المستحقين بالمملكة، وهذا ما نوفره من خلال هذا المقال كما نوضح الشروط اللازمة لحصول المستفيد على حساب المواطن.

حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن المؤسس عام 2017 إحدى برامج تطبيق الحياة الكريمة للأسر محدودة الدخل ومن ليس لهم دخل، ويتم صرف حساب المواطن للأسرة التي يعد الدخل الشهري لها أقل من 1000 ريال سعودي، كما يتيح للشخص العازب التسجيل والحصول على الدعم بشرط تقديم ما يثبت استقلاليته.

شروط الحصول على حساب المواطن

ووضعت المملكة العربية السعودية شروط لصرف حساب المواطن للوصول لمن يستحق فقط، وجاءت الشروط التي لابد من توافرها في المستفيد كما يلـــــــــــي:

لابد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية. ولا يزيد عمر المتقدم العازب عن 23 عام كما لا يقل عن 18 عام. كما يلزم الإقامة الكاملة داخل الأراضي السعودية. بينما من الممكن للأبناء من الأب أو الأم السعودي فقط الحصول على حساب المواطن. يجب ألا يكون المتقدم عاملاً في إحدى الجهات الحكومية بالسعودية. كما يجب أن لا يزيد دخله عن الحد الأدنى المحدد للمستحقين في صرف حساب المواطن.

تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد