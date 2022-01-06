نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم ريف للأسر المنتجة بالمملكة السعودية تعرف على الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح لكم أهم التفاصيل عن برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وطريقة التسجيل فيه عبر الموقع الرسمي للمنصة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البحث عنه من الأسر المستفيدة والمواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة الشروط المحددة له وكيفية التسجيل فيه، خاصة مع اقتراب الشتاء وهو الموسم الذي تتم فيه زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل المطرية، وهناك بعض هذه المحاصيل مدعومة من خلال برنامج الدعم، فإليكم أهم التفاصيل الخاصة به في الفقرات التالية.

برنامج دعم ريف للأسر المنتجة

برنامج الدعم هذا هو أحد البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين والأسر المنتجة العاملين في قطاع الزراعة بالمملكة العربية السعودية وما يتعلق بها من قطاعات أخرى، وهناك عدد كبير من المستفيدين من هذا البرنامج في مختلف أرجاء المملكة المشمولة بالدعم، وقد تم توجيه البرنامج لمساعدة العاملين في قطاع الزراعة المالكين لمزارع صغيرة، ويتم تقديم مبلغ الدعم بنسبة 10% من مبلغ رأس المال التابع للمشروع، وقد تم تحديد حد أقصى بملغ الدعم سنويا وهو 54 ألف ريال سعودي.

الشروط المطلوبة للاستفادة من البرنامج

حددت الوزارة بعض الشروط كي يتمكن المواطن أو المزارع من الاشتراك في برنامج دعم ريف ، ومن هذه الشروط ما يلي :

يجب أن يكون المواطن المتقدم للاشتراك في البرنامج من المواطنين السعوديين.

الحد الأدنى لعمر المواطن المستفيد يجب ألا يقل 21 عام.

كما يجب أن يكون المتقدم أيضا من العاملين في الزارعة بأحد المهن التابعة لها.

إذا كان المتقدم من الموظفين العاملين بقطاع المملكة العام أو القطاع الخاص فلا يمكنه التسجيل.

يجب أن يكون محل سكن المواطن المتقدم في المناطق التي تدخل في دعم ريف.

أيضًا يجب عدم تجاوز دخل المستفيد شهريا لمبلغ 6 آلاف ريال سعودي.

خطوات التسجيل في البرنامج عبر الموقع الرسمي

للتسجيل في دعم ريف يحب أن يتم اتباع بعض الخطوات عبر الموقع الرسمي للبرنامج، حيث يتم التسجيل كالتالي :

أولا يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج دعم ريف.

من صفحة الموقع الرئيسية يجب الضغط على تسجيل كأسرة منتجة.

الخطوة التالية هي كتابة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الخاص بالتسجيل.

يطلب أيضا الموقع إرفاق بعض المستندات مثل صك البيت أو فاتورة كهرباء فيجب إرفاقها بشكل كامل.

بعد الانتهاء من ملئ النموذج يتم الضغط على تسجيل.

دعم الاسر المنتجة الشهري

قامت وزارة المياه والبييئة الزراعية بتوضيح الهدف من وراء برنامج دعم ريف، حيث أعلنت أن الهدف هو مساعدة صغار المزارعين وتوفير احتياجاتهم المالية من خلال دعم مالي مباشر لهم، وذلك بهدف تحسين الكفاءة وعملية الإنتاج والتي سوف تعود على المجتمع السعودي بأكمله وتحسين حياة كل من يعيشون في الريف وتوفير حياة أفضل بكل المقاييس والحد الأقصى الذي تقدمه الوزراه من أجل برنامج دعم ريف هو 54 ألف ريال سنويًا، ويتم الحصول على تلك المساعدات من خلال رابط تسجيل برنامج دعم ريف.

موعد نزول راتب دعم ريف

بعد أن يقوم المواطن بالمملكة العربية السعودية بالقيام بعملية التسجيل بالخطوات التي تم توضيحها، تقوم بعد ذلك الجهات المختصة بمراجعة الطلب والأوراق الخاصة بالمواطنين المتقدمين لبرنامج دعم ريف ودراسة المشروع الخاص بالمتقدم المدرج في السجل وذلك للتحقق من أهلية واستحقاقية المواطن المتقدم للدعم الريفي، حيث يتم الموافقة على الطلب والبدء في تلقي الدعم المالي من برنامج دعم ريف للأسر المنتجة بعد شهرين من تاريخ التسجيل.