نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي فى منافسات السوبر الافريقي 2022 على استاد فيصل بن فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي فى منافسات السوبر الافريقي 2022 على استاد فيصل بن فهد نتابعها الان مع حضراتكم حيث يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي الفيصلي فى إطار منافسات النسخة الحالية من بطولة السوبر الأفريقي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اجدد ترددات القنوات التي تتولى مهام نقل مجريات تلك المباراة التي بدأت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير حولها لأجل تنزيلها والاستمتاع بمجريات تلك المباراة

الان القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي

تتجه جميع الأنظار حول قمة مباراة الهلال أمام نادي الفيصلي التي ستأتي فى إطار منافسات بطولة السوبر الأفريقي فى مباراة سيتم نقل مجرياتها عبر استاد الأمير فيصل بن فهد فى مدينة الرياض في مباراة ستكون على إطار شيق للغاية حيث يسعى إلى حد كبير نادي الهلال على إحراز لقب جديد له وهو لقب بطولة السوبر الأفريقي بعدما أن أحرز نادي الهلال مؤخراً لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، على الجانب الآخر يسعى فريق الفيصلي على تحقيق لقب السوبر السعودي من أجل تحقيق أحلام جماهير الفريق، على غرار هذا الامر سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة ترددات القنوات الناقلة لمجريات تلك المباراة الان

اجدد ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي السعودي

تنقل مجريات مباراة الهلال أمام نادي الفيصلي السعودي اليوم الموافق 6 يناير 2022 عبر شاشات اس اس سي السعودية عند تمام الثامنة مساءً و 15 دقيقة حسب توقيت المملكة العربية السعودية عبر الترددات والرموز التالية:-

القمر:- عرب سات

التردد:- 12418

الاستقطاب:- افقي

الترميز:- 27500

التصحيح:- 4/3

تشكيلة الهلال ضد الفيصلي فى السوبر الأفريقي

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: متعب المفرج، محمد البريك ، ياسر الشهراني، علي آل بليهي

خط الوسط : سالم الدوسري، محمد كنو ، موسى ماريجا، مصعب الجوير

خط الهجوم : جوميز، ماتيوس بيريرا

تشكيلة الفيصلي ضد الهلال

في حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: ياسين برناوي – داسيلفا – إيجور روسي – محمد العمري

خط الوسط: رافائيل سيلفا – عبد الرحمن الدوسري – الكعبي –روميان أمالفيتانو

وفي الهجوم: جيليرمي – جوليو تافاريس