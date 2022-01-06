هنا استعلام حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور استعلام الضمان بالرقم المدني 1443

استعلام حالة طلب الضمان الاجتماعي الاستعلام عن التطوير الجديد للضمان الاجتماعي في عام 2022 فقط برقم الهوية، الاستعلام خطوة بخطوة 1443 لمن يريد معرفة الرابط للاستعلام عن التطوير الجديد للضمان الاجتماعي 1443، فنحن نوفر لك بضع خطوات بسيطة فقط إكمال عملية التسجيل، وكيفية التحقق من ذلك برقم الطلب، وفهم معنى الإعانة لمواطني المملكة العربية السعودية من أجل توفير الحياة الكريمة لهم ودعم حياتهم.

ويبحث العديد من المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية ممكن يريدون التعرف على نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور وممكن لهم الخدمات الكاملة حول ذلك النظام السعودي عن التفاصيل الكاملة للضمان الاجتماعي، والتي يمكن لجميع المواطنين المستفيدين الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة.

استعلام حالة طلب الضمان الاجتماعي

لاستخدام رقم طلب التسجيل المدني للاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية، يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع الاستعلام عن بطاقة الضمان الاجتماعي في السجل المدني.

انتقل إلى شريط الأدوات في رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حدد خدمات التنمية الاجتماعية من شريط الأدوات.

انقر فوق خدمة فردية في قائمة الخدمات.

اختر خدمة لمسح بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

انقر على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك للحصول على التفاصيل.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثم أدخل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

أدخل رمز التأكيد.

انقر للعرض وفهم جميع معلومات حساب الضمان الاجتماعي الخاص بك، وللاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطورة من خلال رقم التسجيل في الشؤون المدنية.

الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي الجديد

مستفيدي الضمان الاجتماعي يمكنك التحقق من حالة تحديثات الضمان الاجتماعي في خدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمة الإلكترونية بالطرق التالية:

يمكنك الوصول مباشرة إلى طلب إرسال البيانات في ضمان التحديث.

لفهم حالة تحديثات الضمان الاجتماعي، يجب عليك أولاً طلب البيانات التالية لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي:

تحديث المعلومات الشخصية في الضمان الاجتماعي، أي بيانات الاسم ومعلومات الجنس ومعلومات الحالة الاجتماعية وبيانات الجنسية وبيانات حالة التوظيف الخاصة بك.

عند الانتقال أو تغيير الإقامة، قم بتسجيل بيانات العنوان الجديد.

إضافة بيانات جديدة في معلومات الاتصال حالة التغيير.

لمعرفة حالة تحديث البيانات القديمة، ستصلك رسالة نصية تحتوي على التحديث الجديد.

شروط قبول تقديم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الجديد والمطور

لتحديث بيانات أهلية الضمان الاجتماعي، يجب على المتقدمين استيفاء شروط معينة للتحديث وفقًا للشروط التالية:

يجب على المستفيدين من الضمان الاجتماعي الكشف عن أي تغييرات في الدخل.

مراجعة لوائح وشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بطلب التحديث.

إذا تغير رقم هاتفك المحمول ، يجب عليك تحديث البيانات لتلقي رسائل رمز التحقق.