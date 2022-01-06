تمويل التيسير بدون كفيل “جديد” ومميزاته للأفراد

تقدم شركة التيسير السعودية مجموعة مختلفة من العروض التمويلية أبرزها عرض تمويل التيسير يصل إلى 100 ألف ريال، بما يساعد في خدمة الاحتياجات المالية للعديد من المواطنين والوافدين داخل المملكة السعودية، حيث يزداد بحث الكثير من العملاء عن شركات تمويلية تساعدهم في الحصول على سيولة نقدية بصيغة تمويل إسلامية، وبدون كفيل بما يتناسب مع دخل العميل الراغب في الحصول على التمويل، يتناسب أيضا مع كافة الالتزامات المالية المتعددة له.

طريقة التقديم على تمويل التيسير بدون كفيل

يمكن الآن للأشخاص الراغبين في التقديم على تمويل التيسير، للعرض التمويلي بدون كفيل أو تحويل الراتب، من خلال عدة طرق، تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى موقع شركة التيسير للتمويل الرسمي

الرسمي البدء باختيار التمويل الشخصي المناسب

ثم يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل بالبيانات الشخصية الخاصة به

بالبيانات الشخصية الخاصة به كما أن الشركة تتيح إمكانية التقديم على التمويل الخاص بها من خلال زيارة الفرع الخاص بالشركة داخل المملكة، للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب ولا كفيل بهامش ربح تنافسي.

مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير