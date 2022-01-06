نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل التيسير بدون كفيل “جديد” ومميزاته للأفراد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل التيسير بدون كفيل "جديد" ومميزاته للأفراد - ثقفني
تقدم شركة التيسير السعودية مجموعة مختلفة من العروض التمويلية أبرزها عرض تمويل التيسير يصل إلى 100 ألف ريال، بما يساعد في خدمة الاحتياجات المالية للعديد من المواطنين والوافدين داخل المملكة السعودية، حيث يزداد بحث الكثير من العملاء عن شركات تمويلية تساعدهم في الحصول على سيولة نقدية بصيغة تمويل إسلامية، وبدون كفيل بما يتناسب مع دخل العميل الراغب في الحصول على التمويل، يتناسب أيضا مع كافة الالتزامات المالية المتعددة له.
طريقة التقديم على تمويل التيسير بدون كفيل
- يمكن الآن للأشخاص الراغبين في التقديم على تمويل التيسير، للعرض التمويلي بدون كفيل أو تحويل الراتب، من خلال عدة طرق، تتمثل فيما يلي:
- الدخول إلى موقع شركة التيسير للتمويل الرسمي
- البدء باختيار التمويل الشخصي المناسب
- ثم يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل بالبيانات الشخصية الخاصة به
- كما أن الشركة تتيح إمكانية التقديم على التمويل الخاص بها من خلال زيارة الفرع الخاص بالشركة داخل المملكة، للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب ولا كفيل بهامش ربح تنافسي.
مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير
- حرصت شركة التيسير على توفير تمويل يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة
- إلى جانب توفيرها لعروض تمويل سريعة وفورية
- إمكانية حصول العميل على سيولة نقدية كبيرة قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي
- كما أن العروض التمويلية في شركة التيسير، تتميز بهامش ربح تنافسي وثابت طوال مدة التمويل وحتى نهايته
- يمكن لكافة العملاء المتقدمين لطلب التمويل الاستفادة به ومن مميزاته دون الاضطرار لوجود كفيل أو ضامن
- كما أنه يمكن استفادة كافة الموظفين داخل المملكة من القطاع العام أو الخاص من التمويل الشخصي من شركة التيسير، دون تحويل الراتب الشهري
- بالإضافة إلى إمكانية تقديم العملاء طلب الحصول على التمويل من خلال الموقع الرسمي للشركة، وإتمام كافة الإجراءات المطلوبة بشكل إلكتروني
- كما أن العميل في حالة تقديم طلب الحصول على العرض التمويلي، يحصل عليه وبشكل سريع وفوري فيما لا يتعدى 24 ساعة من وقت طلب التمويل
- إلى جانب إمكانية حصول العميل على ميزة تسوية مبكرة للتمويل في الوقت الذي يرغب به.
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