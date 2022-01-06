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عمر شويل - جدة شروط الحصول على الدعم المالي للزواج من الملك محمد بن سلمان في السعودية ٬ يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات عن شروط وآلية الحصول على الدعم المالي للزواج من “سند محمد بن سلمان” في السعودية ، والذي يتم تقديمه في شكل مبادرة حكومية ، أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد. بن سلمان في أواخر عام 2018. جاءت هذه المبادرة في إطار تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين والمواطنات غير القادرين على الزواج ، ولتحقيق رؤية المملكة 2030. وفي ما يلي سنتعرف على طريقة التطبيق وشروطه. للحصول على هذا الدعم.

شروط الحصول على الدعم المالي للزواج

وضعت مبادرة الأمير محمد بن سلمان جملة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم المقدم ، وإليكم أبرز هذه الشروط:

يشترط في المتقدم أو المتقدم للمبادرة أن يحمل الجنسية السعودية.

أن لا يزيد عمر الزوج عن 40 سنة ، ولا يقل عن 21 سنة ، وبالنسبة للزوجة ألا يقل عن 18 سنة.

يجب على المتقدمين للحصول على الدعم المالي الحصول على مؤهل تعليمي على الأقل دبلوم المدرسة الثانوية.

ولكي نتمكّن من الحصول على الدعم المالي المقدّم من مبادرة الأمير محمد بن سلمان ، يجب أن تكون هذه المرة هي المرة الأولى للزواج.

كما يشترط ألا يكون عقد الزواج قديماً ، وتحديداً ألا يكون قد مضى أكثر من عام من تاريخ تقديم الطلب.

أن لا يزيد راتب الزوج عن 4000 ريال سعودي في الشهر.

ألا يزيد مهر الزوجة عن خمسين ألف ريال.

إتمام دورة التوعية المالية الخاصة بالمبادرة والتي يجب أن ينجح فيها المتقدم بنسبة لا تقل عن 60٪.

جدير بالذكر أن الدورة التوعوية حول الزواج لمبادرة محمد بن سلمان في السعودية تعطي الأولوية لأبناء شهداء الواجب الوطني والأيتام وأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

مبادرة سند محمد بن سلمان في السعودية

مبادرة الأمير محمد بن سلمان هي إحدى مبادرات المملكة الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة سند محمد بن سلمان ، والتي تتطلب بعض المعايير والضوابط والشروط حتى يتمكن المتقدمون من الحصول على الدعم المالي.

وتسعى المبادرة منذ انطلاقها إلى تسهيل الأمر على الشباب غير القادرين على الزواج بتحمل أعباء وتكاليف المتزوجين حديثًا ، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الأسري وضمان حياة كريمة.

طريقة التقديم في مبادرة الملك محمد بن سلمان

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل والحصول على الدعم المالي للزواج من سند محمد بن سلمان في السعودية ، وفيما يلي نوضح كيفية إنشاء حساب بكل سهولة:

ابدأ بالانتقال إلى الموقع الرسمي لمبادرة محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية.

الضغط على أيقونة عقد الزواج.

اقرأ الضوابط والمعايير الخاصة بالمبادرة وتأكد من الامتثال للشروط والأحكام.

التسجيل في الدورة التوعوية بنسبة اجتياز أكثر من 60٪.

إدخال كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمقدم طلب الدعم المالي ومراجعتها جيدًا والتأكد من صحتها قبل الموافقة على الإقرار بصحة البيانات.

أهداف مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج

بعد أن عرضنا شروط وطريقة الحصول على الدعم المالي للزواج من سند محمد بن سلمان في السعودية ، إليكم أهداف المبادرة: