موعد صرف حساب المواطن الدفعة 50 دفعة شهر يناير 2022 ورابط التحقق من الأهلية

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 50 لشهر يناير 2022 الموافق شهر جمادي الآخر 1443 هجرياً، حيث يصبح البحث عن موعد صرف حساب المواطن ترند خلال هذه الفترة من كل شهر، وهو الأمر الذي يهتم به الكثير من المواطنين السعوديين من الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق للحصول على الإعانة المالية الشهرية، للمساعدة على سد احتياجاتهم المعيشية الأساسية لتوفير حياة كريمة، وهذا هو الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة دعم حساب المواطن الحكومية، لمساندة فآت محدودي الدخل ومتوسطي الدخل والمتضررين من عمليات الانفتاح والتوسع الاقتصادي المستمر نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر يناير 2022 الدفعة 50:

وقد أوضح برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي الخاص به على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر أنه قد تقرر تحديد يوم الاثنين المقبل والموافق 10 يناير 2022، والموافق 6 جماد الآخر 1443، مع العلم انه غالباً ما يكون هذا الموعد ثابت شهرياً ما لم يتعارض مع يوم عطلة رسمية أو مناسبة قومية أو نهاية الأسبوع، ولذلك فإننا حريصين من خلال موقع ثقفني على متابعة الأمر وتقديم الموعد الرسمي المحدد شهرياً لتوفير الجهد والعناء على متابعينا الكرام، ولعلمنا بمدى أهمية هذا الأمر إليكم.

رابط التحقق من الأهلية والاستحقاق لدعم حساب المواطن الدفعة 50 لشهر يناير:

كما أوضح برنامج حساب المواطن سابقاً أيضاً من خلال الحساب الرسمي الخاص به على تويتر أنه قد صدرت نتائج الأهلية والاستحقاق للدورة 50 ( شهر يناير 2022 )، من خلال البوابة الإلكترونية للرابط الرسمي لمنصة حساب المواطن ca.gov.sa.

والجدير بالذكر أنه يمكنك أيضاً من خلال البوابة الإلكترونية تحديث بيانات حساب المواطن، ما دمت مسجل بالفعل لدى البرنامج حيث انه يوفر المرونة اللازمة لإضافة وتغيير البيانات المهمة واللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

المصادر المالية المستثناة من الدخل:

وقد أوضح البرنامج مجموعة من مصادر الدخل الأخرى والمستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري الذي يحتسب على أساسه استحقاقك إلى دعم حساب المواطن من عدمه وهي كالتالي؛

المساعدات النقدية أو العينية من الجمعيات أو المؤسسات الحكومية أو الأهلية بغرض العلاج .

. مساعدات الإعانة النقدية في حالات المتضررين من الكوارث.

المساعدات النقدية من الصدقات.

كما يمكنكم استخدام الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن لمعرفة القيمة التقديرية التي يمكن الحصول عليها من الدعم.