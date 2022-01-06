التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل hrsd.gov.sa 2022 – 1443 وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل الضمان الاجتماعي هو أحد الأنظمة التي يتم طرحها من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهو عبارة عن معاش يتم صرفه بشكل شهري لبعض الفئات المستحقة في السعودية تبعا لبعض الرابط والشروط اللازمة، ويتم تحديد قيمة المعاش الخاص بالأسرة بناء على عدد أفراد الأسرة وبعض العوامل التي تحددها الوزارة، حيث يستفيد من الضمان الاجتماعي الاشخاص الذين ليس لديهم دخل او عمل، وقد تم طرح نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية بهدف تحسين ظروف المعيشة وتقديم فرص بديلة للمستحقين في السعودية بشكل عام.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل 2022 – 1443

يحق للعاطلين عن العمل التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي السعودي بناء على بعض الضوابط والشروط، وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم الكترونيا ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي.

أولا يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية السعودية .

او الدخول الدخول على رابط sbis.hrsd.gov.sa.

اختيار تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ان اختيار تسجيل جديد عبر المنصة.

ثم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية ومن بين البرامج المتاحة يتم تحديد برنامج الضمان الاجتماعي.

اختيار تقديم طلب جديد.

ادخال كافة البيانات اللازمة لتقديم الطلب مثل رقم الهوية الوطنية والحالة الاجتماعية وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم اختيار حفظ الطلب عقب التأكد من ادخال كافة البيانات بشكل صحيح.

يتم تأكيد الطلب مرة اخرى من خلال اختيار طلباتي.

استكمال بيانات الطلب ثم الضغط على ايقونة ارسال.

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شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

الآن استعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي ( المطور ) 1443 وأسماء المقبولين لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط الهامة لكي يتم استحقاق الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.