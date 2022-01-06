نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي وما رقم التواصل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي يمكن الاستعلام عنها عبر الإنترنت من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية أو عن طريق الاسم، حيث قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتقديم مساعدات إلكترونية عديدة من أجل التعرف على أسماء المقبولين في الإسكان 1443 وخصوصًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي المتقدمين بطلب الحصول على مسكن مناسب، فيمكن الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية وسوف نوفر لكم آلية الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي بالتفصيل.

أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي

كيف أعرف أني مسجل في الإسكان التنموي وما هي خطوات الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي في السعودية؟ قد أجاب الوزارة المعنية عن هذه الأسئلة كي تسهل على المواطنين والمواطنات فيمكن الاستعلام من خلال التالي:

الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية (sakani-ben.housingapps.sa).

ثم تسجيل الدخول والانتقال إلى تبويب المستفيدون.

تستطيع الاطلاع على الأسماء من خلال رقم الهوية الوطنية أو بأي وسيلة تتناسب معك.

كما يمكن الدخول إلى ملفك الشخصي ومعرفة نتائج الاستحقاق من خلال منصة سكني أيضًا.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

ويمكن التواصل مع الإسكان التنموي للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي والراغبين في معرفة تفاصيل الدعم السكني من خلال أرقام الجوال فعلى سبيل المثال يمكن الاتصال على الرقم الموحد 199090، أو الاتصال من الجوال الخلوي من خلال رقم 0114070100 وحينما ترغب في التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

برامج سكنية من وزارة الإسكان

أما ما يخص المنتجات السكنية المختلفة التي توفرها الوزارة للمواطنين والتي يمكن التقديم عليها ولكن بشروط وضوابط وبنود استحقاق عديدة، فهي متعددة وذلك من أجل تمكين الأفراد من استلام مساكن أو أراضي مجانية متميزة، ومن بين تلك البرامج: