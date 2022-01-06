كيفية رفع دعوى عمالية التى تكون من صاحب العمل او العامل وقد بدأت وزارة العدل في تحويل جميع الخدمات التي تقوم بها المحاكم العمالية إلى خدمات إلكترونية، والتي يتم النظر والحكم فيها في غصون 17 يوما فقط مهما كان متطلبات تلك القضية من متطلبات إجرائية أو وثيقة صلح وحتى الوصول لاتفاق بين الأطراف، حيث كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، كما إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر، المحدد لهذا العمل ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته، ويمكن التحقيق مع العاملين المخالفين في نظام العمل السعودي.

كيفية رفع دعوى عمالية لصاحب العمل أو للعامل

الدخول على منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية. ثم تسجيل الدخول على الحساب أو إنشاء حساب مستخدم جديد. يتم تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد من خلال معلومات الدخول الخاصة بك ممن النفاذ الوطني الموحد. يتم اختيار القضاء. النقر على طلب جديد ثم النقر على التالي. اختيار الدعوى العمالية وإدخال جميع المعلومات الخاصة بالمدعي والمدعي عليه. ثم النقر على زر التالي. بعد ذلك اختيار المحكمة التي ستقوم بالنظر في الدعوى ثم قم بتعبئة النموذج. رفع محضر تعذر الصلح الذي يتم الحصول عليه من مكاتب التسوية العمالية. يجب أن يتم رفع نسخة من قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية. يشترط أن تقوم برفع نسخة من القرار المعترض عليه. بعد رفع المستندات يتم النقر على إرسال الطلب ليتم تسجيل الدعوى بنجاح.

إجراءات رفع دعوى في مكتب العمل