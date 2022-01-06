توفير 50%.. أقوى العروض والخصومات في بنده وهايبر بنده بالسعودية 2022

تبدأ أقوى العروض والخصومات في بنده وهايبربنده بالمملكة العربية السعودية صباح يوم الأربعاء 5 يناير، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير 2022م، فيما تحظى هذه العروض باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء احتياجات الأسرة بأفضل الأسعار وفي الوقت نفسه سلع ومنتجات ذات جودة عالية، إذ تنافس هذه السلسلة التجارية بقوة في سوق التجزئة السعودي الذي يتربع على عرشه العديد من الشركات، شركة عبد الله العثيم.

أقوى العروض والخصومات في بنده وهايبربنده بالسعودية 1443

وننشر أقوى العروض والخصومات في بنده وهايبربنده بالسعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ليتوجه مَن يريد الشراء إلى أقرب فرع والتسوق من خلاله، جدير بالذكر أن العروض الجديدة يتم إصدارها بشكل أسبوعي، بداية من الأربعاء إلى الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك على النحو التالي:

حبة كريمة الطبخ المراعي، بسعر 10.95 ريال سعودي، بدلا من 16.50 ريال.

وعلبة أكياس شاي حدير، 100 كيس، بسعر 12.95 ريال سعودي، بدلا من 18.50 ريال سعودي.

زجاجة زيت خليط نباتي صني، 1.5 لتر، 12.95 ريال سعودي، بدلا من 17.50 ريال سعودي.

مكرونة لاموليزانا، بسعر 15.95 ريال سعودي، بدلا من 23.85 ريال سعودي.

كيس أرز بسمتي أبيض طويل الحبة، وزن 10 كيلو، بسعر 63.95 ريال سعودي، بدلا من 83.95 ريال سعودي.

رقم التواصل مع خدمة عملاء بنده في السعودية

وحدّدت سلسلة متاجر بنده في السعودية، رقم هاتف للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء، للاتصال من خلاله في أي وقت ومن أي مكن في المملكة، للاستفسار عن العروض الجديدة، أو الإبلاغ عن أي شكاوي، وهذا الرقم هو +966122394000، كما يمكن إرسال رسالة عبر صندوق البريد: 33333 جدة 21448، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

أبرز المبادئ التي تطبقها بنده في السعودية

وتتميز سلسلة بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية، بعدد من المبادئ التي تطبقها منذ إنشائها في عام 1978م، وهي كالتالي: