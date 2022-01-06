إعفاء بنك الراجحي نهائياً من سداد باقي الأقساط المستحقة والفئات المقبولة

أصدر بنك الراجحي قرار مسبق صدوره من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي حفظه الله، حيث يتضمن القرار إعفاء بنك الراجحي لجميع لعملائه من سداد الأقساط الخاصة بقروضهم إلي بنك الراجحي وفق ضوابط وبنود محددة، حيث نعرفكم في التقرير الآتي تفاصيل الخدمة والتي جاءت للتسهيل علي المواطنين ودعمهم في الشدائد المفاجئة بعد تعرضهم لظروف غير محسوباً لها عند طلب القرض والحصول عليه وتسببت في عجزهم عن دفع الأقساط، كما تم الإعلان عن أنه يمكن الحصول علي الخدمة عبر الديوان الملكي السعودي والإعفاء النهائي من السداد.

إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط بأمر من العاهل السعودي

تمت الموافقة علي قرار الديوان الملكي السعودي من قبل مصرف الراجحي، والذي ينص ذلك القرار بإعفاء الراجحي للمتعثرين من سداد مديونهم، ونشط القرار بعدما تعرضت الأحوال الاقتصادية لتأزم بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع مما أدي إلى وقف النشطة الاقتصادية فترة من الوقت ليست بقليلة تسبب في انهيار اقتصاد البلاد وسبب ذلك الضرر الجسيم للأوضاع المالية الخاصة بأبناء المملكة والمقيمين بها وتأخر السداد إلى البنوك، ونتيجة إلى ذلك تقدم عدد كبير من عملاء مصرف الراجحي بمخاطبة الديوان الملكي وطلب المساعدة وإسقاط الأقساط المتأخرة، وعدد أخر من العملاء تقدم بطلب إلى بنك الراجحي يطلب إعادة جدولة الأقساط لحين آخر نظراً لعدم المقدرة علي السداد، وتوصل المسؤولين بالنظر في ذلك الأمر وبإقرار من الملك سلمان صدر قرار بإعفاء بنك الراجحي لعملائه المتضررين، فإليكم شروط الحصول علي الإعفاء والأوراق المطلوبة.

شروط الحصول علي الإعفاء من الراجحي والأوراق المطلوبة

يقدم بنك الراجحي ميزة للحاصلين علي قروض الراجحي، وهي التأمين التكافلي علي الحياة، حيث تنص علي إعفاء العميل في حالة وفاته لا قدر الله قبل سداد جميع أقساط الراجحي فقد يسد البنك عنه الأقساط، كما تنص أيضاً علي النظر بعين الرأفة إلي العميل، فعند تعرضه لمشكلة تعيقه عن السداد كالعجز سواء مادي، صحي، فقد يمكنه التقديم للحصول علي الخدمة وفق وجود مستندات تثبت ذلك.

الأوراق المطلوبة للحصول علي إعفاء الراجحي: