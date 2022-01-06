بدون مقدم وقسط مجاني لسيارات هيونداي موديل 2022 ولا تحتاج كفيل للجميع

حلم أمتلاك سيارة هيونداي يحلم به الكثير من الأفراد، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار فيصعب تحقيقه ولكن مع بعض الشركات التمويلية والبنوك السعودية ستتمكن من تحقيق حلمك في أسرع وقت وبموافقة فورية، لكي تحصل على سيارتك الشخصية بأقل سعر، وبراحة كبرى ستتمكن من اختيار سيارتك بالمواصفات التي تريدها بدون تعب أو مجهود، فقد قام البنك السعودي المركزي بالسعودي سمة بتوفير عدد كبير من البنوك والشركات وقد قاموا بمزاولة تقديم التمويل للمواطنين وأيضاً المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وحتى تحصل على تمويلك سيتوجب عليك الموافقة على الشروط المطروحة وإذا تم استيفائك لكافة الشروط ستحصل على سيارتك بإجراءات سريعة وغير معقدة.

سيارة هيونداي موديل 2022

لك عرض مقدم من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الجديدة والمستعملة، بدون مقدم قرض للمتقاعدين بدون كفيل، بتوفير عرض سيارات هيونداي موديل 2022 بأقل قسط شهري، والسعر مناسب لجميع الفئات والموديلات المعلن عنها، وذلك للاستفادة من أقوى العروض للسيارات الجديدة وتقديم أفضل الخدمات والعروض التمويلية، قرض شخصي 250 ألف ريال بدون تحويل راتب، وليس هذا وحسب بل ستتمكن من الحصول على السيارة التي تفضلها بمواصفاتك ومميزات منوعة منها أن هذا التمويل بدون كفيل وبدون مقدم، وأيضاً من غير دفع أي رسوم إدارية، والقسط الأول مجاني، كما أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولفترة سداد طويلة، واستمتع بالعرض التمويلي للسيارات المعلن عنها وهي أكسنت، إلنترا، سوناتا، كريتا، وأغلب أنواع هذه السيارات بقسط شهري 1102 ريال فما فوق ولكن لن يتخطى 2000 ريال.

خطوات الحصول على تمويل سيارات هيونداي

قدمت شركة عبد اللطيف جميل عرض سينتهي في 31 يناير 2022 لفئات معينة من سيارات هيونداي كما ذكرنا مسبقا، وذلك لخدمة الأفراد المواطنين والمقيمين أيضا بشرط أن يكون السجل الائتماني جيد ومناسب ل كلا الطرفين لكي تحصل على التمويل بدون كفيل، وأن يكون موظف بأي قطاع حكومي أو قطاع خاص، على أن يكون بالخدمة في القطاع الحكومي لمدة شهر قبل طلب التمويل، وللموظف بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، مع تقديم كشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر، براتب شهري لا يقل عن 3000 ريال، ولطلب سيارة هيونداي قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، وملئ كافة البيانات المطلوبة وتقديم جميع الأوراق والمستندات، وهي الهوية الوطنية، صورة رخصة القيادة، العنوان الوطني، والدخل الشهري، أو التوجه إلى أحد الفروع، أو الاتصال على خدمة العملاء على الرقم 8002442211 طوال أيام الأسبوع.