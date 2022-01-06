الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية والاستعلام عن صلاحية التأشيرة

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز يبحث عنه المقيمين في المملكة لمعرفة صلاحية التأشيرة وميعاد انتهائها برقم الجواز أو الهوية ويتم ذلك الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب للاستعلام عن التأشيرة، وتعد التأشيرة تصريح رسمي للدخول والخروج من المملكة وفقا لشروط وقوانين خاصة بوزارة الخارجية السعودية، ويوجد الكثير من أنواع التأشيرات التي تهم المقيمين الوافدين من تأشيرة العمل وتأشيرة إقامة و تأشيرة حج وعمرة وأيضا تأشيرة مرور وتأشيرة سياحية وتأشيرة العلاج وتأشيرة الدراسة وغيرها الكثير، كمان تقدم وزارة الخارجية العديد من الخدمات الخاصة بإصدار التأشيرات وصلاحيتها للمقمين في المملكة، واصبح الاستعلام بكل سهولة بعد تحويل اغلب الخدمات الكتروانيا وهو ما تسعى إليه المملكة إلى التحويل الرقمي لكافة خدمات المملكة، ويمكن ايضا معرفة شروط اصدار تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة عبر ابشر.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

الدخول إلى المنصة الإلكترونية خدمة التأشيرات الإلكترونية. يتم البحث عن نوع التأشيرة استعلام عن تأشيرة برقم الطلب. أدخال رقم طلب التأشيرة. يتم كتابة رقم جواز السفر. أدخال كود التحقق والمكون من أرقام. يتم الضغط على استعلام. ظهور كافة المعلومات التي تخص تأشيرة الدخول والخروج من المملكة

الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية

الدخول إلى منصة ابشر الالكتروانية. اختيار أبشر أفراد. كتابة اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. يتم كتابة رمز التحقق. اختيار الاستعلامات. اختيار الاستعلام عن التأشيرة. إدخال رقم الهوية.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

تعمل منصة مقيم على توفير طريقة الكترونية للاستعلام عن صلاحية التأشيرة حيث تقوم منصة مقيم الإلكترونية بتقديم خدماتها للمقيمين في المملكة العربية السعودية كما تمكنهم من تجديدها قبل انتهاء فترة صلاحيتها

الدخول إلى صفحة الاستعلام بمنصة مقيم .

اختيار طريقة الاستعلام إما رقم الإقامة أو رقم التأشيرة.

إدخال رقم الإقامة أو رقم التأشيرة.

اختيار المطابقة باستخدام رقم التأشيرة أو رقم الجواز أو الاسم أو تاريخ الميلاد.

الضغط على تحقق.

استعلام عن تأشيرة في السعودية عبر منصة أبشر

ويتم تقديم خدمة للمقيمين في المملكة وتيسيرًا عليهم في إنجاز الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مقرات وزارة الخارجية السعودية اصبح الاستعلام إلكتروني كالاتي:

يجب الدخول إلى منصة ابشر الرسمية. بعد ذلك ندخل الاسم ورقم الهوية أو الإقامة. ثم النقر على الاستعلام عن الصلاحية. تظهر جميع المعلومات التي نرغب في التعرف إليها.

تأشيرات الزيارة الشخصية

املأ النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية. أدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم. تسليم النموذج الإلكتروني والإشعار برقم المرجع.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز

ملء النموذج الخاص بالاستعلام الموجود على موقع مديرية الجوازات. التأكد من وجود ختم الكفيل وأن تكون البيانات الموجودة مطابقة للبيانات الخاصة بجواز السفر. إحضار الوثيقة الخاصة بالطلاق اذا كان المتقدم مطلق. يجب أن تكون الإقامة سارية. يقوم المتقدم بوضع البصمة.

خطوات إلغاء التأشيرة 1443

تسجيل الدخول على موقع المديرية العامة للجوازات من خلال المنصة الوطنية. يتم الضغط على القطاعات. الضغط على الجوازات ثم الضغط على (الخدمات الإلكترونية). بعد ذلك من القائمة الموجودة اختيار خدمات المكفولين. ثم الضغط على (إلغاء التأشيرة). لا يوجد إمكانية استرجاع المبلغ المدفوع بالتأشيرة وفقا لتصريحات وزارة الجوازات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن الاستعلام الكتروانيا سهل على الكثير الاستعلام عن التأشيرة وطريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصراف وعن طريق طرق اخرى التي تقوم المملكة بتطويرها كل فترة بما يتناسب مع روية 2030 التي تسعى أليها المملكة تحقيق أهدافها كامله.