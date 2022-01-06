التسجيل فى ابشر برقم الحدود لمواطني مجلس التعاون والمقيمين و حاملي تأشيرة الزيارة

التسجيل فى ابشر برقم الحدود لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والتابعين الذين لديهم بصمة فى النظام و حاملي تأشيرة الزيارة وسنتطرق إلى تفاصيل وخطوات الاستعلام عم رقم الحدود عبر منصة ابشر Absher.sa لتلك الفئات وكيفية طلب رقم الحدود برقم الإقامة حيث يتوقع من تلك الخدمة حل مشاكل هوية مقيم ومشاكل التأشيرات وتحديث المعلومات وأيضاً حل مشكلة تعديل المهن وتمديد تأشيرة الزيارة لليمنيين كل ذلك وأكثر عن طريق التسجيل فى ابشر برقم الحدود 1443.

خطوات التسجيل فى ابشر برقم الحدود

تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة الداخلية الرسمي.

ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

وبعد ذلك تأكيد عملية تسجيل الدخول.

يذكر أن الخدمة يتم تفعيلها بواسطة أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة ابشر.

كذلك من خلال تفعيل حساب ابشر فى البنوك.

الفئات المستفيدة من خدمة التسجيل فى ابشر برقم الحدود

أولاً الخدمة متاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي دون استثناء.

كذلك الأشخاص الحاملين لتأشيرة الزيارة.

ثم التابعين المقيمين والذين لهم بصمة فى النظام.

كيفية طلب على رقم الحدود عن طريق رقم الإقامة

خطوات الحصول على رقم الحود برقم الإقامة تبدأ بالدخول على منصة ابشر الإلكترونية.

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك تحديد خدمة استعلام رقم الحدود.

وأيضاً يجب إدخال رقم الوافد.

وبعد ذلك تدوين رقم المرور.

ثم كتابة رقم التحقق.

وأخيراً الضغط على خيار استفسار للانتهاء من كيفية معرفة رقم الحدود الخاص بالتسجيل فى ابشر.

خطوات تفعيل حساب ابشر بعد التسجيل برقم الحدود

الخدمات الإلكترونية المتاحة للزائر والمقيم فى منصة ابشر

خدمة الرسائل والطلبات فى منصة ابشر الإلكترونية والتي تساهم فى حل العديد من مشاكل المقيم وحاملي التأشيرات ومواطني مجلس التعاون الخليجي المسجلين فى منصة ابشر برقم الحدود وتلك المشاكل هي: