قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإدخال بعض التعديلات والتحديثات على نظام التأمين الإجتماعي، ولذلك أصبح من الضروري على جميع المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم لضمان مواصلة إستمرار الراتب دون انقطاعه بسبب عدم تحديث البيانات، وفي السطور التالية نقدم لكم رابط الاستعلام عن حالة تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

رابط الاستعلام عن حالة تحديث الضمان الاجتماعي

يتم الإستعلام عن حالة التحديث الضمان الإجتماعي الجديد أو المطور بطريقة سهلة، ويتم ذلك إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الوزارة فقط كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، والذي سيحولك مباشرة إلى قسم خدمة الإستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان على الموقع ، وهي خدمة جديدة تقدمها الوزارة من خلال موقعها الرسمي.

والذي سيحولك مباشرة إلى قسم خدمة الإستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان على الموقع ، وهي خدمة جديدة تقدمها الوزارة من خلال موقعها الرسمي. قم بالضغط على “بدء الخدمة” ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلى رقم الضمان الإجتماعي.

بعدها سوف يتم إرسال رسالة نصية على جوالك تحتوي على رمز التحقق.

قم بإضافة رمز التحقق على الموقع في المكان المخصص له.

الآن قم بالنقر على “العرض”، وسوف يقوم الموقع مباشرة بإظهار كافة تفاصيل الضمان الإجتماعي الخاصة بك.

المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنه تم توسيع دائرة الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي الجديد بعد إدخال التحديثات الجديده عليه لتشمل فئات اكثر من السابق، وذلك بغرض أن يتم تقديم الدعم إلى المحتاجين له، وبالنسبة إلى الفئات المستفيدة من الضمان هي: