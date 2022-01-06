مع اقتراب موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ 50 للشهر الجاري 1443 الذي يعتبر واحد من أكثر الأمور التي تهم مستفيدي حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم راتب شهري لتوفير حياة كريمة للمواطنين المحتاجين بالمملكة، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة، وتعتبر من أهم وسائل الدعم التي يتم تقديمها إلى المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ 50

قام الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالإعلان عن موعد نزول راتب حساب المواطن الدفعة 50، وذكر أن موعد نزول الراتب سيكون في موعده الشهري المعتاد دون حدوث أي تغيير ، وبذلك فأن موعد صرف الراتب حساب المواطن سيكون يوم الأثنين بتاريخ 7 جمادى الآخر، الموافق ليوم 10 يناير 2022، وسيتم تنزيل الرواتب في الحسابات البنكية للأفراد والأسر المستفيدة في هذا التاريخ.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

هناك العديد من الشروط التي يجب على المتقدم بطلب التسجيل في برنامج حساب المواطن أن يضعها في عين الإعتبار حتى يتم قبوله للإستفادة من الراتب، ومن أهم هذه الشروط التي أقرتها الحكومة السعودية هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيما في المملكة بشكل دائم.

لابد أن يكون لديه منزل يقيم فيه، أي أنه غير مقيم بأحد دور الرعاية أو الإيواء.

ليس لديه أملاك أوعقارات من أي نوع سوى منزله الذي يقيم فيه، وليس لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

أن تكون بيانات التقديم للطلب مستوفاه ومكتملة، تفاديا لرفض الطلب.

رابط الإستعلام عن نتائج حساب المواطن

إذا كنت أحد المتقدمين لبرنامج حساب المواطن وقمت بتقديم طلب وفي انتظار معرفة أهليتك للحصول على الراتب المقدم من خلال حساب المواطن، فيمكنك إتباع الخطوات الآتية: