اعرف ازاي تسجل في الراجحي مباشر بسهولة بدون التطرق الي الذهاب الي البنك

اكبر واضخم بنك في المملكة العربية السعودية داخليا وخارجيا هو بنك الراجحي . يعد مصرف الراجحي من أهم المصارف البنكية داخل الوطن العربي وذلك نظرًا لأهمية بنك الراجحي في التسهيل على كافة عملائه في منحهم قروض مميزة ومتنوعة ومن خلال هذه التسهيلات وزيادة الإقبال عليه من عملاء وذلك بسبب الخدمات التي يقوم بتقديمها . فإنه قد زاد الإقبال والدخول على رابط التسجيل في الراجحي مباشر من داخل السعودية ، حيث أنه وبمجرد الدخول على الرابط يتمتع المواطن السعودي بمزيد من التسهيلات و الخدمات المالية والتي يمنحها لكافة عملاء بنك الراجحي ، كما أنه يتواجد الكثير و الكثير من فروع مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية ، وأن جميع هذه التعاملات المصرفية التي يتعامل بها بنك الراجحي مع عملائه تتبع احكام الشريعة الاسلامية . لذا فإن هذه الخدمات وكافة التعاملات البنكية تعتبر بمثابة حبل العنق بين مصرف الراجحي وكذلك جميع عملائه .وأن مايميز كافة هذه الخدمات المقدمة من الراجحي تسعى إلى توفير كم كبير من الوقت والجهد.

نتعرف سويا على كيفية التسجيل في الراجحي مباشر

وللتسهيلات على كافة عملاء بنك الراجحي فقد قام بوضع بنك موقع إلكتروني مخصص للتسجيل به وذلك عن طريق خدمة الأون لاين الإلكترونية الخاصة ببنك الراجحي . ولكي تتمكن من التسجيل عبر هذا الموقع يجب عليك اتباع الخطوات الأتية :

اولا يجب على المستفيد الدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني المخصص من قبل بنك الراحجي . ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور. كما يجب أيضا على المتقدم للتسجيل كتابة رمز التحقق الخاص بالصفحة وذلك قبل أن يبدأ بالتصفح على الموقع. قم بالنقر على خدمات الأفراد المباشرة من أعلى يسار صفحة الموقع حيث وجود الثلاث نقاط . ومن بعدها سوف تظهر الصفحة قم بفتحها ومن بعدها قم بالتسجيل على الخدمات الإلكترونية. يتم تسجيل البيانات الخاصة ببطاقة الصرف الآلي، مع مراعاة الدقة أثناء تسجيل الرقم والرقم السري. قم باضافة رقم الجوال الخاص بك ومن ثم البطاقة وكذلك رقم الهوية. واخيرا وليس اخرا عند قم بادخال البيانات المطلوبة صحيحة ويجب التأكد صحتها. قم بعد ذلك بالنقر على تسجيل الدخول. قم بالضغط على مباشر الافراد، وقم بمتابعة خطوات التسجيل. ومن بعدها سوف تنتظر رسالة نصية والتي سوف تحتوي على الرقم سري على صندوق الرسائل النصية على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله . وبعد أن يظهر لك الرقم السري قم بتسجيل هذا الرقم في الايقونة المخصصة له للتأكيد. ومن ثم قم بالضغط على كلمة التالي التي سوف تظهر لك ؛وقم بالانتظار لبضعة دقائق وسوف تظهر الصفحة الاخيرة التي بها تتأكد من استكمال التسجيل بنجاح.

نتمني ان نكون وفقنا في عرض كيفية التسجيل في الراجحي مباشر علي طريقة الاون بطريقة بسيطة وسهله نتمني لكم عبر موقعنا موقع ثقفني دوام التوفيق والنجاح .