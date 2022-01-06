لو عايز تسدد ديونك ومش عارف قدم علي طلب اعفاء من الراجحي اعرف الخطوات

نتحدث اليوم في مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عن أحد أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها هو بنك الراجحي . بنك الراجحي يعد من أضخم البنوك المصرفية عربيا وعالميا من حيث أعماله المصرفية و خدماته التمويلية ومساعدة المملكة العربية فى رفع الحالة الاقتصادية لدى المواطنين وكذلك تخفيف العبء على المواطن السعودي في سد كافة احتياجاته الشخصية والعائلية الكاملة من توفير كافة الدعم للمواطن السعودي وكذلك المقيمين على الأراضي السعودي . ومن ضمن تلك الأعمال الكثيرة والرائعة التي يقدمها بنك الراجحي فقد قرر وذلك إعمالًا بمبدأ الوطنية وإظهار الهوية السعودية بقوتها وشموخها متمثلة في مصرف الراجحي . فقد اعلن مصرف الراجحي عن إعفاء عملاء البنك المتعثرين في سداد مديونياتهم وقروضهم لدي بنك الراجحي . وجاء ذلك بالطبع وفقا لبعض الشروط التي قد قام بتحديدها مصرف الراجحي والتي قد قام بالإعلان عنها. والتي يجب أن تكون متوافقة تمام التوافق مع العميل . وذلك لكي يحصل كل من هو متعثر على الإعفاء من سداد كافة مستحقاته لدي بنك الراجحي . وقد جاء هذا القرار بدافع من الوطنية السعودية .ومن أهداف هذا الإجراء هو تخفيف العبء على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . وجاء ذلك برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. ومن جانبها أيضا فقد اعلنت الحكومة السعودية وذلك عبر الديوان الملكي عن قيام بنك الراجحي بإعفاء المتعثرين عن سداد الديون المستحقة عليهم بشكل نهائي . واهم مايميز بنك الراجحي ان كافة التعاملات التمويلية الخاصة به تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية .

تعرف على كافة الأوراق لطلب الإعفاء من مصرف الراجحي

ولكي يمكنك الحصول على اعفاء بنك الراجحي يجب على التقديم بطلب الي بنك الراجحي ويجب على كل متقدم على طلب الإعفاء أن يرفق كافة الاوراق الاتية

تقديم رقم الهوية الخاص بمقدم طلب الاعفاء . كما أنه يجب على المتقدم على طلب الإعفاء أن يرسل جميع المستندات الخاصة بكافة الدفعات والتي تعثر في سدادها ولم يقم البنك باستلامها . كما أنه يجب موانع وسبب تعثر مقدم الطلب عن سداد ديونه المستحقة لدى البنك.

المواطن السعودي وبنك الراجحي

وكما ذكرنا في العديد من مقالتنا والتي قد تحدثنا بها عن مايقدمه بنك الراجحي للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية فإنه قد قام بعفو المتعثرين التي توافرت بهم شروط الإعفاء وذلك مع وجود أزمة أصابت العالم أجمع وهو انتشار فيروس كورونا المستجد والتي اجبرت الكثير من المواطنين من التزامهم بالبقاء داخل بيوتهم. الامر الذي ادى الى تدهور أحوالهم الاقتصادية والمعيشية .