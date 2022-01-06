جواز السفر للسعوديين.. طريقة استخراج وتجديد الباسبور إلكترونياً عبر بوابة أبشر ورسوم الخدمة

إن التعاون الحادث ما بين وزارة الداخلية السعودية ومنصة أبشر الإلكترونية ساهم بشكل كبير جعل المواطنين يقومون بالاستفادة من كافة الخدمات والانتهاء منها بصورة بسيطة، وذلك مع الحفاظ الكامل على كافة بيانات كل مواطن، وبناء على ذلك يتم البحث بشكل كبير عن طريقة استخراج جواز السفر للسعوديين بشكل إلكتروني، وهذا ما سنكتشفه معًا داخل هذا المقال.

جواز السفر للسعوديين

إن عملية استخراج جواز سفر للمواطنين السعوديين تتم من خلال اتباع عددًا من الخطوات البسيطة والتي تتم بصورة إلكترونية، وإليكم خطوات هذه العملية بالشكل الآتي ذكره:

في بداية الأمر يقوم المتقدم لاستخراج جواز السفر بالتوجه بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر، وذلك يتم عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم يقوم المتقدم بعدها بالذهاب إلى أيقونة المواطنين، وذلك من خلال القائمة الرئيسية الخاصة بمنصة أبشر، وبعدها يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة بالذهاب على أيقونة خدمات الجوازات، والتي يختارها من قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها يقوم المتقدم باختيار أيقونة خدمة اصدار جواز سفر جديد، ومن ثم يقوم بملء البيانات الخاصة به، ومن بعدها يقوم بإرفاق المستندات التي تطلب منه بالصفحة.

ثم يقوم باختيار طريقة سداد الرسوم المالية الخاصة باستخراج جواز السفر، ومن ثم يقوم المتقدم بإرسال طلب توصيل جواز السفر الخاص به عن طريق البريد السعودي، ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة قدم الطلب، وبذلك تتم العملية بالشكل المطلوب.

رسوم خدمة استخراج جواز سفر بشكل إلكتروني

يجب أن يتم سداد حوالي 150 ريال سعودي، وهذه القيمة تعتبر الرسوم الخاصة بخدمة استخراج جواز سفر بصورة إلكترونية، حيث أطلقت وزارة الداخلية هذه الخدمة بهدف التسهيل على المواطنين السعودية، والتخلص من أي تزاحم يحدث في مقرات الجوازات، وبالأخص في فترة انتشار وباء كرونا، وهذا أهم ما تهدف إليه الحكومة السعودية بصورة كبيرة.

وفي الختام نكون قد كشفنا لكم كيفية اصدار جواز السفر للسعوديين بشكل إلكتروني، حيث وجدنا أنه من خلال عددًا من الخطوات البسيطة والتي تتم داخل منصة أبشر الإلكترونية، فهذا الأمر سيساعد كل مواطن سعودي في اصدار جواز سفره في أسرع وقت ممكن، كما عرضنا أيضًا الرسوم المالية الخاصة باستخراج جواز سفر.