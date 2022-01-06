طريقة تحديث البيانات في منصة حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 50 لعام 1443

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عمر شويل - جدة طريقة تحديثات البيانات في منصة حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 50 لعام 1443، لم يتبقى سوى أيام قليلة على صرف الدفعة رقم 50 من برنامج حساب المواطن، ويعتبر حساب المواطن صورة من الخطة التطويرية التي تخطو إليها المملكة، حيثُ يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعيشة عند اغلب الأسر داخل المملكة العربية، وحماية محدودي ومتوسط الدخل من خط الفقر.

موعد صرف الدفعة 50 من حساب المواطن

حسب مصادر تتبع حساب المواطن ان لم يتبقى على صرف الدفعة 50 ثلاثة أيام فقط، اي أن يوم الاثنين القادم الموافق العاشر من شهر يناير الجاري، وسوف يتم الصرف من صباح اليوم حتى مسائه، ويذكر أن في كل يوم عاشر من كل شهر ميلادي يتم إيداع دفعة من دفعات حساب المواطن، إلا في حالات استثنائية “كالإجازات الرسمية داخل المملكة” وفي هذه الحالة يتم صرف الدفعة قبل اليوم العاشر او بعده بفارق يوماً واحداً أو اثنين.

خطوات تحديث البيانات في منصة حساب المواطن برقم الهوية

يشترط حساب المواطن على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من البرنامج، وهذا من أجل ضمان استمرارية أهلية الحصول على الدعم المادي، ولذا حدد البرنامج خطوات التحديث وهي كالآتي:

الدخول الإلكتروني إلى موقع حساب المواطن الرسمي

النقر على تسجيل دخول

تعبئة الحقول الفارغة

النقر على تفاصيل الطلب

الضغط على إدارة المرفقات

وهنا يتم رفع المرفق الجديد ثم النقر على حفظ ثم التالي

يمكن الضغط على إيقونة الإفصاح عن الدخل لتحديث الدخل أن وجد، وفي حالة التحديث يتم النقر على رابط إضافة دخل، واتباع مايلزم من خطوات

النقر على إادة متابعين ثم النقر على إضافة متابع سعودي واتباع القليل من الخطوات.

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن المبلغ الذي يستحقه قبل إيداعه بعدة ايام، حيثُ يتم تحديد المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم لأقل من ثمانية عشر عام، كما يمكن المستفيد الاعتراض على المبلغ بعد مرور خمسة أيام من أيداعه، وهذا كله يتم من خلال الزيارة الإلكترونية لموقع حساب المواطن، أو من خلال التواصل عن طريق الرقم المخصص للبرنامج 19912.