الرصيد الغير متاح في الراجحي وأهم طرق إلغاء هذه الخدمة

الرصيد الغير متاح في الراجحي ، يعتبر بنك الراجحي من أهم وأعرق البنوك الموجودة في السعودية والتي تعمل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لتواكب التطورات السريعة في التكنولوجيا لمواكبة العصر الحديث، ويواجه بعض عملاء بنك الراجحي ظهور رسالة الرصيد الغير متاح في الراجحي، وسوف نقوم معكم من خلال ثقفني بعرض كل ما يتعلق بهذه المشكلة وطريقة حلها.

الرصيد الغير متاح في الراجحي

بعد أن بدأت هذه الرسالة في الظهور لبعض عملاء بنك الراجحي، وبالتواصل مع خدمة عملاء المصرف فقد تم التوصل إلى معنى ظهور هذه الرسالة وهي كالتالي:

عرف بنك الراجحي هذه الرسالة بأنه عبارة عن عمليات الشراء التي قام العميل بعملها بصورة إلكترونية ولكن العملية تم تعليقها.

في الحالات التي يجب على العميل القيام بدفع لمبلغ فسيتم خصمه من حسابه الخاص.

أما في الحالات التي يعتبر فيها هذا المبلغ ليس إلا ضمان فسوف يتم إلغاء هذه العملية خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام.

فبالنسبة لموقع أمازون فإنه يقوم بحجز مبلغ مالي كضمان للتأكد من أن العميل يمتلك رصيد كافي للقيام بشراء المنتج الذي قام بطلبه، وتظهر هذه الرسالة في قسم الرصيد المحول والموجود في كشف المدفوعات الخاص بحساب العميل.

طرق إلغاء رسالة الرصيد غير متاح في الراجحي

أولى هذه الطرق هو التوجه إلى البنك بشكل مباشر وزيارة قسم خدمة العملاء لتقديم طلب بإلغاء ظهور هذه الرسالة.

التواصل مع خدمة عملاء الراجحي عن طريق الاتصال على الرقم الموحد الخاص ببنك الراجحي 920004550 ثم يتم التحدث مع مندوب خدمة العملاء عن إلغاء هذه الرسالة بعد القيام بتأكيد هويتك.

الإلغاء عن طريق التطبيق الإلكتروني لبنك الراجحي.

خطوات إلغاء رسالة الرصيد غير متاح إلكترونيا

يمكن لعملاء بنك الراجحي أن يقوموا بإلغاء هذه الخدمة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

يقوم المستخدم من القائمة الرئيسية باختيار التبويب الخاص بالحسابات والبطاقات.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالحساب.

يقوم المستخدم باختيار الخدمة الخاصة بالبحث عن الرصيد الغير متاح، ثم يتم اختيار عدم الإيقاف.

في النهاية نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات الخاصة بظهور رسالة الرصيد الغير متاح في الراجحي كما قمنا بعرض أهم طرق الإلغاء لهذه الخدمة.