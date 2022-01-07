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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف معاش الضمان لشهر يناير ، يتساءل الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي ، عن الضمان الاجتماعي المطور ، وكيفية احتساب المعاش فيه ، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، عن الحالات المستحقة لمعاش الضمان المطور، حيث انه بعد عملية التسجيل الجديدة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، يتم تحديد الأهلية ، التي يتم بعدها دراسة الحالات المتقدمة وتطابقها مع شروط الاستحقاق والأهلية الجديدة ، و يتم نزول الضمان بداية كل شهر ميلادي ، وفي حالة أن صادف هذا اليوم عطلة رسمية ، يتم صرف الرواتب مقدما بيوم أو متأخر بيوم ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية التسجيل في الضمان ، وموعد صرف المعاشات لشهر يناير ، من خلال السطور التالية.
الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف معاش الضمان لشهر يناير
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها ، لكي يتمكن مستحقي الضمان الاجتماعي من صرفه ، ومن هذه الخطوات ما يلي :
- أولا الدخول علي موقع وزارة الضمان الاجتماعي السعودية.
- يتم اختيار تسجيل جديد عبر المنصة.
- القيام بتسجيل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة ، مع مراجعة هذه المعلومات جيداً قبل إرسالها والتأكد من صحتها ، ومنها
الرقم التعريفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
تاريخ الميلاد
- مراجعة جميع الشروط والأحكام وإبداء الموافقة عليها.
- توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تدل على صحة البيانات.
- يتم إرسال طلب التسجيل مع إرفاقه بالأوراق والمستندات المطلوبة.
موعد صرف معاش الضمان لشهر يناير
أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية ، أن صرف معاش الضمان لشهر يناير 2022 ، سوف يتم في نفس الموعد المخصص لصرف المعاشات ، وهو اول كل شهر ميلادي ، حيث سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر ، في يوم 4 من شهر يناير، على أن يتم إيداع المعاشات في الحساب الخاص بالمستحق للضمان الاجتماعي ، ليتم صرفها من قبل البنوك السعودية بشكل طبيعي ، وموعد صرف المعاش الاجتماعي قد يتغير من شهر لآخر، فمن الممكن أن يتصادف موعد صرفه مع مناسبة ما أو عُطلة في الدولة ، لذا من الضروري متابعة مواعيد صرفه كل شهر.
ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان ؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي الجديد ، ومن هذه الفئات ما يلي :
- النساء الأرامل.
- النساء المطلقات.
- كبار السن الذي تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
- المعوقون وذوو الهمم.
- الأشخاص غير القادرين على العمل.
- الأسر التي تعاني من الفقر.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور
- عدم وجود دخل مادي يستند عليه الراغب في الحصول على المعاش.
- يكون لدى المتقدم أو المتقدمة حساب جارٍ في أحد البنوك ، حتي يتثني له صرف المعاش فور نزوله.
- لا يكون صاحب أملاك سواء كانت مدنية أم زراعية.
- ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
- لكي تحصل المطلقة على راتب الضمان الاجتماعي ، يجب أن تكون في منزل منفصل عن أسرتها ، و تكون حاملة للجنسية السعودية ومقيمه بشكل دائم في المملكة.
- أن يكون لدي كبار السن الراغبون في المعاش ، بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.