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الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف معاش الضمان لشهر يناير

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف معاش الضمان لشهر يناير ، يتساءل الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي ، عن الضمان الاجتماعي المطور ، وكيفية احتساب المعاش فيه ، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، عن الحالات المستحقة لمعاش الضمان المطور،  حيث انه بعد عملية التسجيل الجديدة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، يتم تحديد الأهلية ، التي يتم بعدها دراسة الحالات المتقدمة وتطابقها مع شروط الاستحقاق والأهلية الجديدة ، و يتم نزول الضمان بداية كل شهر ميلادي ، وفي حالة أن صادف هذا اليوم عطلة رسمية ، يتم صرف الرواتب مقدما بيوم أو متأخر بيوم ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية التسجيل في الضمان  ، وموعد صرف المعاشات لشهر يناير ، من خلال السطور التالية.

الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف معاش الضمان لشهر يناير

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها ،  لكي يتمكن مستحقي الضمان الاجتماعي من صرفه  ، ومن هذه الخطوات ما يلي :

  • أولا الدخول علي موقع وزارة الضمان الاجتماعي السعودية.
  • يتم اختيار تسجيل جديد عبر المنصة.
  •  القيام بتسجيل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة ، مع مراجعة هذه المعلومات جيداً قبل إرسالها والتأكد من صحتها  ، ومنها

الرقم التعريفي

 رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

تاريخ الميلاد

  • مراجعة جميع الشروط والأحكام وإبداء الموافقة عليها.
  • توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تدل على صحة البيانات.
  •  يتم إرسال طلب التسجيل مع إرفاقه بالأوراق والمستندات المطلوبة.

موعد صرف معاش الضمان لشهر يناير

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية ، أن صرف معاش الضمان لشهر يناير 2022 ، سوف يتم في نفس الموعد المخصص لصرف المعاشات ، وهو اول كل شهر ميلادي ، حيث سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي  لهذا الشهر ، في يوم 4 من شهر يناير، على أن يتم إيداع المعاشات في الحساب الخاص بالمستحق للضمان الاجتماعي ، ليتم صرفها من قبل البنوك السعودية بشكل طبيعي ، وموعد صرف المعاش الاجتماعي قد يتغير من شهر لآخر، فمن الممكن أن يتصادف موعد صرفه مع مناسبة ما أو عُطلة في الدولة ، لذا من الضروري متابعة مواعيد صرفه كل شهر.

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان ؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي الجديد ، ومن هذه الفئات ما يلي :

  • النساء الأرامل.
  • النساء المطلقات.
  • كبار السن الذي تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
  • المعوقون وذوو الهمم.
  • الأشخاص غير القادرين على العمل.
  • الأسر التي تعاني من الفقر.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

  • عدم وجود دخل مادي يستند عليه الراغب في الحصول على المعاش.
  • يكون لدى المتقدم أو المتقدمة حساب جارٍ في أحد البنوك ، حتي يتثني له صرف المعاش فور نزوله.
  • لا يكون صاحب أملاك سواء كانت مدنية أم زراعية.
  • ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
  •  لكي تحصل المطلقة على راتب الضمان الاجتماعي ، يجب أن تكون في منزل منفصل عن أسرتها ، و تكون حاملة للجنسية السعودية ومقيمه بشكل دائم في المملكة.
  • أن يكون لدي كبار السن  الراغبون في المعاش ، بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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