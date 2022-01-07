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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف معاش الضمان لشهر يناير ، يتساءل الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي ، عن الضمان الاجتماعي المطور ، وكيفية احتساب المعاش فيه ، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، عن الحالات المستحقة لمعاش الضمان المطور، حيث انه بعد عملية التسجيل الجديدة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، يتم تحديد الأهلية ، التي يتم بعدها دراسة الحالات المتقدمة وتطابقها مع شروط الاستحقاق والأهلية الجديدة ، و يتم نزول الضمان بداية كل شهر ميلادي ، وفي حالة أن صادف هذا اليوم عطلة رسمية ، يتم صرف الرواتب مقدما بيوم أو متأخر بيوم ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية التسجيل في الضمان ، وموعد صرف المعاشات لشهر يناير ، من خلال السطور التالية.

الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف معاش الضمان لشهر يناير

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها ، لكي يتمكن مستحقي الضمان الاجتماعي من صرفه ، ومن هذه الخطوات ما يلي :

أولا الدخول علي موقع وزارة الضمان الاجتماعي السعودية.

يتم اختيار تسجيل جديد عبر المنصة.

القيام بتسجيل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة ، مع مراجعة هذه المعلومات جيداً قبل إرسالها والتأكد من صحتها ، ومنها

الرقم التعريفي

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

تاريخ الميلاد

مراجعة جميع الشروط والأحكام وإبداء الموافقة عليها.

توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تدل على صحة البيانات.

يتم إرسال طلب التسجيل مع إرفاقه بالأوراق والمستندات المطلوبة.

موعد صرف معاش الضمان لشهر يناير

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية ، أن صرف معاش الضمان لشهر يناير 2022 ، سوف يتم في نفس الموعد المخصص لصرف المعاشات ، وهو اول كل شهر ميلادي ، حيث سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر ، في يوم 4 من شهر يناير، على أن يتم إيداع المعاشات في الحساب الخاص بالمستحق للضمان الاجتماعي ، ليتم صرفها من قبل البنوك السعودية بشكل طبيعي ، وموعد صرف المعاش الاجتماعي قد يتغير من شهر لآخر، فمن الممكن أن يتصادف موعد صرفه مع مناسبة ما أو عُطلة في الدولة ، لذا من الضروري متابعة مواعيد صرفه كل شهر.

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان ؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي الجديد ، ومن هذه الفئات ما يلي :

النساء الأرامل.

النساء المطلقات.

كبار السن الذي تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

المعوقون وذوو الهمم.

الأشخاص غير القادرين على العمل.

الأسر التي تعاني من الفقر.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور