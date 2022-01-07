رابط التسجيل في موقع الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية المتنوعة الوليد الإنسانية 1443

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عمر شويل - جدة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يبحث الكثير من المواطنين السعودية عن كل ما يخص مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالسعودية، حيث تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أهم المؤسسات الخيرية فى المملكة العربية السعودية، لأنها تقدم أعمال خيرية كثيرة ومتنوعة ،من تقديم مساعدات ومساكن للمواطنين المقيمين ،ومساعدتهم في توفير الماء والكهرباء،وتوفير وسائل مواصلات لهم ،وتوفير العديد من الاحتياجات لهم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تم تأسيسها من قبل الأمير وليد بن طلال وذلك فى سنة 1996 بهدف مساعدة وخدمة المواطنين.

طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

وضعت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ارقام هواتف وواتس اب للتواصل معها اليكم هذه الأرقام

يمكنكم أن يتواصلوا مع المؤسسة عبر هذه الأرقام 0096611211

او التواصل عبر واتساب من خلال هذا الرقم

966577009972.

الهدف من تأسيس المؤسسة الوليد الإنسانية

يعتبر الهدف الأساسى لعمل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالسعودية هو مساعدة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وتوفير حياة كريمة لهم للسعوديين والمقيمين من خارج المملكة.

مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية السعودية.

تساعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالسعودية المواطنين والمقيمين من خارج المملكة فى احتياجاتهم ومثل مساعدتهم فى توفير الماء والكهرباء الأفراد الذين لم يستطيعوا ذلك .

توفير وتوصيل الطعام والشراب لمن لا يستطيعوا أو الغير قادرين ومحدودى الدخل

تقوم بتطوير حياة الأشخاص لمى يعيشوا حياة كريمة

توفر لهم وسائل مواصلات للذين لم يقدروا على امتلاك سيارات .

وتقوم بتوفير فرص عمل للذين لم يعلموا عمل فى اى مجال لحاملى المؤهلات وغيرهم

طريقة التسجيل فى المؤسسة

اذا اردت أن تسجل فى ا مؤسسة الوليد بن طلال عليك بإتباع الخطوات الآتية:

قم باختيار تسجيل جديد

املأ البيانات المطلوبة

اكتب اسمك رباعى

ادخل بريدك الإلكترونى

ادخل رقم هاتفك

أضف موقع تواصل اجتماعي خاص بك

اضغط على تسجيل

سوف يتم إرسال رسالة للتواصل معك.

شروط التقديم فى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية