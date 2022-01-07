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عمر شويل - جدة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في السعودية ، يتساءل الكثيرين عن ما هي العقوبة المقررة في حالة لبس الكِمامة في المملكة العربية السُّعُودية في الوقت الحالي، حيث قامت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السُّعُودية بتطبيق عقوبة على كل مواطن يخالف قانون ارتداء الكِمامة وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار الوباء العالمي الذي ضرب البلاد خلال السنتين الماضيين، مما أثر علي صحة المواطنين والمقيمين داخل السُّعُودية بشكل كبير، وتعد الغرامة المقررة على عدد من المخالفات يصل عددها إلى سبعة عشر 17 مخالفه وقد تبدأ المبالغ المالية المقرر سدادها من ألف ريال سعودي كحد أدنى ويصل إلى ألفان ريال سعودي كحد أقصى، وسوف نتعرف علي معلومات أكثر عن موضوع الغرامات المفروضة علي من يخالف قواعد المملكة وقوانين الإجراءات الطبية.

عقوبة عدم ارتداء الكمامة في السعودية

قد أوضحت هيئة الرِّقابة السُّعُودية بأن الغرامة المالية المحددة لدخول المصالح الحكومية والفعاليات للمواطنين أو أي شخص مقيم في المملكة الغير ملتزمين بارتداء الكِمامة أو بأي وسيلة طبية أخرى من وسائل تغطية الأنف والفم تصل إلى ألف (1000) ريال سعودي كحد أدنى ومائة ألف (100,000) ريال كحد أقصى، كما أكدت هيئة الترفيه السُّعُودية أن الغرامة المقررة على غير الملتزمين بلبس الكمامة أو بأي وسيلة أخرى طبية لتغطية الأنف والفم تصل إلى عشرة 10 آلاف ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى مائتان(200) ألف ريال سعودي.

وقد قررت الحكومة السُّعُودية بالبدء في تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكِمامة منذ انتشار الوباء، وقد تم تنفيذ عقوبة مخالفة لبس الكمامة من أول شهر مايو (5) الماضي لعام 2020م ، يبدأ مبلغ الغرامة المالية التي يجب تسديدها من ألف (1000) ريال سعودي ويصل إلى ألفان (2000) ريال سعودي وذلك في حالة امتناع المواطن عن ارتدائها خارج المنزل وخاصة في الأماكن المزدحمة تماشيا مع سياسة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي الذي فرضته الحكومة.

تقديم اعتراض علي مخالفة الكمامة

قامت وزارة الترفيه بالمملكة العربية السُّعُودية بوضع عدة خطوات غاية في الأهمية لمن تعرض إلي عقوبة وغرامة بسبب عدم لبسه للكمامة الطبية ويريد تقديم اعتراض على المخالفة التي قد تم تطبيقها عليه، وتتمثل الخطوات في الطريقة الإلكترونية التالية:

أولاً من المفترض أن يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية منصة أبشر.

ثانياَ اختيار أيقونة خدماتي والضغط عليها.

ثالثاً الضغط على أيقونة الخِدْمَات العامة.

رابعاً اختيار أيقونة (الرسائل والطالبات) والنقر عليها.

خامساً الضغط على زر (لجنة تظلم قرارات ومخالفات الإجراءات الاحترازية) والنقر عليه.

سادساً تسجيل كافة البيانات الخاصة المطلوبة في أماكنها صحيحة.

سابعاً اختيار أيقونة (إرسال الطلب) والنقر عليها.

وأخيراً في حالة كانت جميع البيانات المطلوبة صحيحة يتم قَبُول طلب الاعتراض المقدم.

يوجد عدد من الآراء حول عدم ارتداء الكِمامة وهي نظرة الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية خاصة وزارة الصحة وليس في المملكة فقط ب أصبحت ضمن قوانين الكثير من الدول بعد الأزمة الأخيرة، ومنها ما يلي: