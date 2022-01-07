لديك التزامات احصل على تمويل بلا كفيل للسعودي والمقيم والمتقاعد

لدى جميع المواطنين سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً المتقاعدين التزامات مالية سواء أقساط قروض شخصية أو مصاريف خاصة بالتعليم أو الزواج أو أى مصاريف مالية أخرى لذلك يبحث العملاء بمختلف القطاعات عن أفضل الحلول التمويلية المناسبة والتي تكون أيضاً صممت بمزايا تتناسب مع متطلباتهم المختلفة حيث يبحث العملاء عن أفضل مبلغ تمويلي وأيضاً أفضل فترة سداد وسرعة في إتمام الإجراءات اللازمة لطلب التمويل.

لديك التزامات احصل على تمويل بلا كفيل لدى بنك البلاد بالسعودية

عليك العديد من الالتزامات المالية الآن تستطيع الحصول على تمويل شخصي إضافي وأيضاً دون الحاجة لكفيل لدى بنك البلاد بالسعودية ويكون أيضاً هذا التمويل بناء على ما تم دفعة من أقساط التمويل القائم أو حسب التغير الذى طرى على الراتب الشهري ويتميز كذلك هذا التمويل الإضافي بالآتي

يتميز التمويل الإضافي من بنك البلاد بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الإضافي لدى بنك البلاد بأنه متاح لكل العملاء السعوديين والمقيمين وأيضاً المتقاعدين.

لا يحتاج التمويل الإضافي من بنك البلاد إلى كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

كذلك يستطيع العملاء طلب التمويل الإضافي اونلاين من بنك البلاد أو من خلال تطبيق بنك البلاد على الهاتف.

يتيح أيضاً القرض الشخصي الإضافي من بنك البلاد فترة سداد التمويل على أقساط ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

يستطيع كذلك العملاء من التسوية والسداد المبكر خلال مدة القرض الإضافي لدى بنك البلاد.

من خلال هذا التمويل أيضاً يمكن شراء أسهم أى شركة.

خطوات طلب التمويل الإضافي لدى بنك البلاد بالسعودية

يمكن الحصول على التمويل الإضافي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية من خلال تحميل تطبيق بنك البلاد وطلب التمويل وأيضاً يمكن الحصول عليه من خلال خدمة البلاد نت وإتباع الخطوات التالية هي