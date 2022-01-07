نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الطلب من كنتاكي KFC أون لاين وكود الخصم السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطاعم كنتاكي من أشهر المطاعم بالمملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، وتشتهر بوجبات الدجاج المقلي بالخلطة السرية المحببة للجميع، كما توفر سلسلة مطاعم كنتاكي أكواد خصم متعددة ليتمكن الأفراد من الحصول على التخفيضات على الوجبات المقدمة بالفروع أو من خلال الديلفري، فيما يلي نقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية الطلب من كنتاكي أون لاين وكود الخصم ومنيو كنتاكي بالسعودية 2022.

كود خصم كنتاكي

تتوفر العديد من الأكواد التي يتم من خلالها الحصول على تخفيضات على الوجبات المقدمة من كنتاكي ومن أبرز تلك الأكود هو كود BNDR والذي يقدم خصم قيمته 10% بحد أقصى يصل إلى 10 ريال سعودي على كافة الوجبات والمنتجات بجميع فروع كنتاكي على مستوى المملكة العربية السعودية.

خطوات الطلب من كنتاكي الكترونيا

تسعى سلسلة مطاعم كنتاكي على الدوام على كسب ثقة العملاء وتوفير جميع المتطلبات، ولهذا فقد قامت بإطلاق خدمة إلكترونية يتمكن من خلالها الفرد من الطلب من كنتاكي أون لاين، ويتم الطلب من كنتاكي الكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع كنتاكي السعودي رسميًا.

ثم تحديد الوجبات التي ترغب بها من الأقسام التي تتلخص في لشخص واحد وللمشاركة وأطباق جانبية وحلويات.

يتم إضافة الوجبات للطلب عبر النقر على أضف للطلب.

بعد الانتهاء من اختيار الطلبات واضافتها لسلة الطلبات، يتم الانتقال إلى سلة الطلبات لللمراجعة.

يظهر لك ملخص الطلب وفاتورة الدفع مضاف إليها رسوم التوصيل.

ثم اضغط على اطلب الآن.

بعد ذلك أكتب الاسم والاسم الأخير والبريد الإلكتروني.

ثم حدد بعدها عنوانك بدقة.

ثم أدخل رقم جوالك.

يمكنك اختيار خدمة التوصيل دون ملامسة بالنقر على مربع الخدمة.

ثم في النهاية قم بتأكيد الحجز.

كما قامت كنتاكي بتقديم لعملائها رقم موحد لاستقبال عليه كافة الطلبات والشكاوى من العملاء بسهولة، حيث يمكن هذا عبر الاتصال على الرقم 9200211

منيو كنتاكي السعودية 2022

يتوفر بالمنيو وجبات وطلبات لشخص واحد، إلى جانب أطباق جانبية ومشروبات وحلويات، والمنيو يأتي كالتالي:

الوجبات:

عائلية 4 أفراد 59 ريال سعودي.

اقتصادية 7 أفراد 88 ريال سعودي.

حفلات 10 اشخاص 112 ريال سعودي.

ستريبس 85 ريال سعودي.

ايتي زنجر 27 ريال سعودي.

الأرز بقطع الدجاج الفيلية 16 ريال سعودي.

توستد تويستر 19 ريال.

طلبات أخرى: