حجز موعد تعليم القيادة عبر منصة أبشر 1443 absher.sa

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عمر شويل - جدة حجز موعد تعليم القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية 1443 واحد من أهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية خاصة بعد أن أعلنت الهيئة العامة للمرور عن فتح الباب لاستقبال طلبات حجز مواعيد لتعليم القيادة، حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين والمواطنات المقيمين بالمملكة الحجز في كافة المدارس السعودية للقيادة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بخطوات سهلة وسريعة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على آلية حجز موعد تعليم القيادة إلكترونيًا، كما سنتناول خطوات حجز موعد رخصة قيادة للنساء 2022.

حجز موعد تعليم القيادة عبر أبشر 1443

تسهيلاً على كافة مواطني المملكة العربية السعودية الراغبين في التسجيل في المدرسة السعودية للقيادة، فقد قامت الهيئة العامة للمرور بالتعاون مع منصة أبشر الإلكترونية بتوفير خدمة حجز موعد تعلم القيادة 1443، والتي تمكن المواطنين من إتمام الحجز في المدارس إلكترونيًا فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المستفيد بزيارة البوابة الرسمية لأبشر عبر شبكات الإنترنت.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ خدمات أبشر أفراد “.

“. ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ مواعيد “، ومنها يقوم باختيار “ المرور “.

“، ومنها يقوم باختيار “ “. ثم يقوم بالاطلاع على الشوط والأحكام ثم يقوم بالنقر على أيقونة “ الانتقال للمواعيد “.

“. بعد يقوم باختيار أيقونة “ التدريب في مدارس تعليم القيادة “.

“. ثم يقوم بعد ذلك باختيار المدرسة التي يرغب في تعلم القيادة بها ومن ثم يقوم بتحديد الموعد والتاريخ الذي يناسبه.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “حجز“.

ولابد من الذهاب إلى مقر المدرسة في الموعد المحدد، مع العلم أنه لن يتم دفع الرسوم إلكترونيًا بل سيتم دفع الرسوم في مقر المدرسة أثناء التدريب.

حجز موعد رخصة قيادة للنساء 2022

تتمثل الخطوات الصحيحة لحجز موعد رخصة قيادة للنساء بالمملكة العربية السعودية في النقاط الآتية:

في البداية قم بزيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية.

ثم قم بالتسجيل في الموقع من خلال الحساب الشخصي الخاص بك.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ الاستعلامات الإلكترونية “.

“. ثم قم بالنقر على زر “ حجز موعد جديد “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات الشخصية قم بتسجيلها وهي (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الرمز المرئي – التاريخ المستخدم).

ثم قم باستكمال البيانات الخاصة بالموعد وهي اختيار الفرع واختيار الموعد وتأكيد الموعد المناسب.

بعد ذلك قم بدفع الرسوم المقررة.

وأخيراً قم بالنقر على زر “حجز موعد“.

وبهذا يكون قد تم الانتهاء من حجز موعد مسبق للحصول على رخصة قيادة للنساء في المملكة العربية السعودية، كل ما عليك فو الذهاب إلى الفرع في الموعد المحدد.

رسوم تعليم القيادة للنساء 2022

يقوم المستفيدين من البرنامج التدريبي لتعلم القيادة في المدرسة السعودية للقيادة بدفع رسوم كاملة قدرها 2400 ريال سعودي (غير شامل الضريبة).

كما أننا سنوضح لكم تقسيم الرسوم التي سيتم دفعها:



وبذلك نكون قد انتهينا من حجز موعد تعليم القيادة 1443 عبر منصة أبشر الإلكترونية، كما تعرفنا على خطوات حجز موعد رخصة قيادة للنساء، بالإضافة إلى توضيح قيمة الرسوم التي سيتم دفعها لمدرسة القيادة.