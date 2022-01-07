4 خطوات لإضافة المواليد في منصة أبشر بالتفصيل

أصبح جزء كبير من الخدمات الحكومية في السعودية يتم بطريقة إلكترونية مع بداية أزمة فيروس كورونا، حيث كان الهدف من التحول الرقمي لجميع تلك الخدمات هو حماية المواطنين من فيروس كورونا وتقليل فرص انتشاره بين المتواجدين في السعودية، لهذا السبب تم إطلاق عدة برامج وتطبيقات إلكترونية سهلت من إنجاز الخدمات الحكومية من المنزل وكان من ضمن تلك المنصات الإلكترونية الهامة في ظل جائحة كورونا في السعودية منصة أبشر الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، ومؤخرًا بدء العمل على السماح للمنصة بإنجاز خدمة إضافة المواليد وهي إحدى خدمات منصة أبشر التي سنعرفكم عليها في الخطوات القادمة.

طريقة إضافة المواليد في أبشر إلكترونيًا

أعلنت الأحوال المدنية مؤخرًا أنه يمكن إضافة المواليد إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية أبشر لتسجيلهم في الأحوال المدنية والحصول على أوراق الميلاد من المنزل بدون الحاجة للخروج منه، وهي واحدة من أفضل الخدمات التي تم توفيرها مؤخرًا للمواطنين والتي سهلت الكثير من الخطوات، أما عن طريقة تسجيل المواليد في أبشر فهي من خلال مجموعة النقاط الآتية وهم أربع خطوات فقط:

يجب على ولي الأمر أن يسجل دخوله في منصة أبشر ببيانات حسابه الشخصي في المنصة وهم الاسم وكلمة السر. بعد الوصول للصفحة الرئيسية لمنصة أبشر يجب الضغط على قائمة خدماتي وبعد فتحها يتم النقر على خدمات. ومن ثم ضمن مجموعة الاختيارات الجديدة يقوم ولي الأمر بالضغط على تبويب الأحوال المدنية. ومنها مباشرة لخدمة إضافة المواليد وهنا على ولي الأمر أن يضيف الوثائق والمعلومات المطلوبة لتسجيل المولود الجديد في الدولة.

نسخة رقمية من سجل الأسرة بالسعودية

في إطار سعي وزارة الداخلية السعودية من أجل التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين وتحقيق رؤية المملكة 2030 فإنها قد أعلنت مؤخرًا عن توفير سجل رقمي للأسرة يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني الذكي تطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه من خلال هيئة ساديا وهي الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الفرد بالتسجيل في توكلنا واستخدام المحفظة الرقمية في توكلنا من أجل الحصول على النسخة الرقمية من سجل الأسرة.