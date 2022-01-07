نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرخصة المهنية لمزاولة الوظائف التعليمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤخرًا تم الإعلان عن تفاصيل الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية فمن خلال تلك الرخصة يسمح للمعلمين بالتدريس في أي مدرسة بالسعودية بعد تخطيهم لاختباري كفايات المعلمين الغير مدمج، وقد تم الانتهاء من تلك الاختبارات في الفترة الماضية وأعلن محمد الزارع وهو المهتم بشئون التعليم بالسعودية أنه سيتم توفير الرخصة المهنية للوظائف التعليمية قريبًا للأفراد الذين تخطوا اختباري كفايات المعلمين.

الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

يتم إصدار تلك الرخصة من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية حيث يجب على من يرغب في الحصول عليها اجتياز الاختبارات المحددة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير الهامة التي من المفترض أن تتوافر في من يجري الاختبار حيث تتم الاختبارات في أزمنة معينة ومستويات محددة للجميع.

موعد الرخصة المهنية لمزاولة الوظائف التعليمية في السعودية

بعدما انتهى المعلمون الفترة الماضية من الاختبارات المخصصة من أجل الرخصة المهنية في السعودية وقد كثرت الأسئلة حول موعد إتاحة الرخصة المهنية للوظائف التعليمية حتى يحصل عليها من تخطى تلك الاختبارات ليتمكن من أن يمارس مهنة التعليم بسهولة في السعودية، مع العلم أن صلاحية الرخصة المهنية للوظائف التعليمية تستمر حتى خمس سنوات منذ تاريخ إصدار الرخصة وسيتم الإعلان عن موعدها قريبًا.

اختبارات الرخصة المهنية بالسعودية

تنقسم اختبارات الرخص المهنية للراغبين في مزاولة مهنة التعليم في السعودية إلى جزئين من الاختبارات وهم: قسم خاص بالاختبارات التخصصية حيث يجرى حسب اختصاص كل معلم من المتقدمين للاختبارات وبه يتم الإجابة عن مفاهيم التخصص مع العلم أن التخصصات المعتمدة بالسعودية في تلك الفترة الحالية للمعلمين هم 38 تخصص، أما القسم الثاني من الاختبارات فهو جزء الاختبار التربوي العام حيث يقوم به جميع المعلمين بأي تخصص.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية

تلك الاختبارات الهدف منها قياس مدى تحقق وتواجد المعايير التربوية في المعلمين المتقدمين للاختبارات للحصول على الرخصة المهنية مع العلم أن هذه الاختبارات تكون شاملة عدة مجالات مختلفة منها المعرفة المهنية والقيم والمسئوليات المهنية وكذلك مجال الممارسة المهنية، وتكون هناك معايير خاصة لقياس تلك المجالات على أن تكون متبعة للقيم الإسلامية.