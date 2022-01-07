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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن لشهر يناير 2022 وجمادي الثاني 1443 ، تنتظر فئة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية موعد نزول الدفعة الجديدة لحساب المواطن كل شهر علي مدار العام، حيث إن الحكومة في المملكة منذ فترة قررت إنشاء برنامَج دعم للمواطنين يسمي بحساب المواطن وهو عبارة عن دعم مادي مقدم لمن هم ذات الدخل المحدود والراغبين في تحسين مستواهم المعيشي، وتم الإعلان عن الموعد للشهر الجديد من عام 2022 ميلادية وهو ما سوف نعرضه من خلال مقالنا اليوم علي موقع ثقفني.

موعد نزول حساب المواطن لشهر يناير

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية عن الموعد المحدد لنزول الدفعة الخمسون (50) من حساب المواطن عن شهر يناير (كانون الثاني) للعام الميلادي الجديد 2022م وذلك في يوم الإثنين الموافق العاشر 10 من شهر يناير الجاري، والموافق اليوم التاسع من شهر جمادى الثاني لعام 1443 هجرية، وهذا بعد تحديد عدد من الفئات المستهدفة المستحقة لذلك وسيتم وضع الدفعة الخمسون 50 من حساب المواطن في الحساب البنكي الخاص بكل مستحق من المواطنين.

يذكر أن تاريخ نزول دفعات حساب المواطن في السنة الميلادية يكون ثابت من كل شهر وهو يوم عشرة (10)، ولكن يمكن حدوث تغيير لهذا اليوم من حين لآخر في حالة إذا وافق اليوم إجازة رسمية في البلاد أو عطلة نهاية الأسبوع، أما بالنسبة إلي التاريخ الهجري فيتغير كل شهر ولا يوجد يوم ثابت، ويتم الإعلان عن الموعد الجديد قبل صدور الدفعة الجديدة ببضعة أيام.

أهداف برنامج حساب المواطن

من المعروف أن برنامج دعم حساب المواطن يعمل دائماً على عدد من الأهداف المهمة التي تكون في صالح المواطن السعودي وتقديم العديد من المميزات والخدمات، ومن الأهداف الرئيسية لبرامج حساب المواطن ما يلي:

يعمل على تخفيف الآثار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.

كما يقوم أيضاً بتحسين كفاءة الدعم الحكومي الذي تقدمه المملكة للمواطنين.

ويوجد مصادر مالية محددة ومستثناة من حساب الدخل في حساب المواطن، حيث قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن مصادر الدخل التي لم يتم احتسابها في الدخل الشهري للمواطن وتتمثل في التالي:

أي مساعدات مالية تقدم للمواطن في حالة الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث التي تواجهه.

مبالغ الصدقات التي تقدم لهم من خلال أصحاب الخير والمؤسسات الحكومية الخيرية.

أي مساعدات مالية تقدم لهم من الحكومة والمؤسسات الخيرية بنية العلاج.

شروط حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بتقديم عدد من الشروط والأحكام المهمة لكل من يريد الحصول والاستفادة من هذا البرنامَج لابد أن تكون متوفرة في هذه الشروط المطلوبة حتى لا يتم رفض الطلب، ومن شروط حساب المواطن الجديدة آخر تحديث ما يلي:

يتم صرف هذه المبالغ المالية لعدد من الفئات المستهدفة المستحقة للحصول على حساب المواطن ومنها (ذوي الاحتياجات الخاصة ، المعاقين ، المطلقات ، كبار السن ، الأرامل ، الأيتام).

يَجِبُ ألاّ يكون العائل الوحيد للأسرة مقيم في أي دار إيواء أو يوجد في أي من السجون السُّعُودية وغيرها.

أن يكون حاصل على الجنسية السُّعُودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة مده لا تقل عن ثلاث شهور متواصلة.

لا يتعدى عمر المتقدم بالطلب عن خمسة وثلاثون 35 عاماً وقت تقديم الطلب.

في حالة كانت البيانات الخاصة بالمواطن غير صحيحة وغير مطابقة للبيانات والمعلومات المسجلة له سيتم إلغاء الدعم الذي يحصل عليه ويقوم بتقديم طلب جديد والتأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة التي سيقوم بإدخالها مرة أخرى.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443

يمكن لأي مواطن سعودي القيام بتحديث البيانات الخاصة به في حساب المواطن بواسطة عدد من الخطوات المهمة التي يجب إتباعها

ومن هذه الخطوات ما يلي:

الدخول المباشر على الرابط الإلكتروني الرسمي حساب المواطن.

إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب صحيحة.

تسجيل رمز التحقق المرئي الخاص به.

اختيار أيقونة حسابي والنقر عليها.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

ستظهر للمستعلم جميع البيانات الخاصة به.

اختيار أيقونة تحديث البيانات والنقر عليها.

سيتم تحديث البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

يتم إدخال رَقَم الجوال الخاص به.

ستصل المواطن رسالة نصيه على رَقَم الجوال الخاص به الذي قام بتسجيله رمز تحقق خاص به.

يتم إدخال الرَّقَم الذي وصله.

وأخيرا يتم النقر على أيقونة إنهاء التحديث.

وبذلك تكون اكتملت عملية تحديث البيانات، كما قمنا اليوم بعرض ما يعلق بكلاً من موعد نزول حساب المواطن لشهر يناير 2022 وجمادي الثاني 1443 بالإضافة إلي شروط التسجيل وفتح حساب في برنامج حساب المواطن السعودي نتمنى أن نكون عرضنا ذلك بأفضل شكل.