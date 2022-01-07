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عمر شويل - جدة سلفة فورية بدون تحويل الراتب بأقل هامش ربح لموظفي القطاع الحكومي والخاص - ثقفني
سلفة فورية بدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد عملت منصة سلفة الإلكترونية والتي تعتبر أول منصة إلكترونية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، علي توفير منتجات التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، والتي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.
مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية
- منصة سلفة الإلكترونية منصة إلكترونية تقدم عروض التمويل الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما.
- تمويل منصة سلفة الإلكترونية مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية ، بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة يتميز بهامش ربح تنافسي.
- موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب شهري.
- موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.
- طالب التمويل يمكنه الحصول على سلفة مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وبحد أقصي لمبلغ التمويل حتي 5000 ريال سعودي.
- توفر منصة سلفة الإلكترونية لطالب التمويل خيارات للسداد عديدة لسداد مبلغ التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.
- تسعي منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.
طريقة طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية
- في البداية يجب أن يقوم طالب التمويل بتحديد مبلغ السلفة التي يحتاج إليها ، وتحديد مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي، والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.
- بعد ذلك يقوم طالب التمويل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية ، وإنشاء حساب جديد وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات العمل الخاصة بطالب التمويل ، والحالة المالية للعميل.
- تقوم منصة سلفة الإلكترونية بتقيم طلب التمويل والتأكد من صحة جميع البيانات ، بشرط أن يقوم العميل برفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.
- بعد التحقق من كافة البيانات والوثائق الداعمة لها ، تقوم منصة سلفة الإلكترونية بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بطالب التمويل .
شروط الأهلية للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية
- طالب التمويل يجب أن يكون من العملاء السعوديين.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب.
- الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.
- مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 6 أشهر.
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