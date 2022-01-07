سلفة فورية بدون تحويل الراتب بأقل هامش ربح لموظفي القطاع الحكومي والخاص

سلفة فورية بدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد عملت منصة سلفة الإلكترونية والتي تعتبر أول منصة إلكترونية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، علي توفير منتجات التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، والتي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية منصة إلكترونية تقدم عروض التمويل الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية ، بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة يتميز بهامش ربح تنافسي.

موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب شهري.

موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

طالب التمويل يمكنه الحصول على سلفة مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وبحد أقصي لمبلغ التمويل حتي 5000 ريال سعودي.

توفر منصة سلفة الإلكترونية لطالب التمويل خيارات للسداد عديدة لسداد مبلغ التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.

تسعي منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

طريقة طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

في البداية يجب أن يقوم طالب التمويل بتحديد مبلغ السلفة التي يحتاج إليها ، وتحديد مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي، والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

بعد ذلك يقوم طالب التمويل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية ، وإنشاء حساب جديد وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات العمل الخاصة بطالب التمويل ، والحالة المالية للعميل.

تقوم منصة سلفة الإلكترونية بتقيم طلب التمويل والتأكد من صحة جميع البيانات ، بشرط أن يقوم العميل برفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.

بعد التحقق من كافة البيانات والوثائق الداعمة لها ، تقوم منصة سلفة الإلكترونية بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بطالب التمويل .

شروط الأهلية للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية