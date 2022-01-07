حالات إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة والحالات التي تستبعد من الإستحقاق وكيفية حساب الراتب التقاعدي

يحتاج الكثير من المواطنين الذين يعملون بالقطاع العام او الخاص الى كيفية حساب راتب المعاش التقاعدي واليوم ومن خلال المقال نوضح ذلك كما نوضح الحالات المستحقة لراتب المعاش التقاعدي والحالات المستبعدة من راتب المعاش التقاعدي، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت، ومن ين هذه الخدمات حساب راتب التقاعد، وهذه الخدمة تعد من الخدمات الرقمية التي يمكن تقديمها لجميع المواطنين في السعودية، بحيث يتمكن الأفراد من خلالها التأكد من العدد الكلي الخاص بمعاش الراتب الشهري، فهو يعد بمثابة مكافأة يتلقاها الفرد بعد انتهاء خدمته في عمل أو وظيفة معينة، كوسيلة للشكر والامتنان للجهود التي بذلها خلال سنوات تأديته لمهام عمله، ومن خلال رابط المؤسسة يتم تقديم كل الخدمات للمتقاعدين.

كيفية وطريقة حساب راتب المعاش التقاعدي:

يمكن لاى موظف حساب راتب المعاش التقاعدي من خلال عدة خطوات كالتالي:

يمكنك حساب الراتب التقاعدي عبر شبكة الإنترنت (إلكترونيًا) .

وكما أن النسبة التراكمية يتم احتسابها فضلاً عن الراتب الوظيفي والذي يمثل 2% أو قد يصل في بعض الأحيان إلى 2.5%.

الحالات المستحقة لمكافأة نهاية الخدمة:

حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لدى القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية كما يلي:

يستحق مكافاة نهاية الخدمة في حالة ما قدم المتقاعد مستند يفيد باستقالته عن العمل، فيستدل من ذلك أنه بحاجة لراتب نهاية الخدمة، وذلك في حال تراوحت مدة الخدمة ما بين السنتين وحتى الأقل من خمس سنوات.

يستحق مكافاة نهاية الخدمة للمراة إذا قامت المرأة الموظفة بتقديم مستند يفيد باستقالتها لأيًا من الأسباب مثل الإنجاب والزواج مع انتهاء عقد التوظيف بينها وبين صاحب العمل خلال 6 شهور من تاريخ بدء زواجها وحتى 3 شهور من موعد الإنجاب.

يستحق مكافاة نهاية الخدمة فى حالة نهاية عقد التوظيف أو العمل، فينبغي على صاحب العمل دفع كافة المستحقات كمكافأة عن المدة التي عمل بها، حيث يتم احتسابها وكانها راتب نصف شهر لكل سنة من الخمس سنوات.

يستحق مكافاة نهاية الخدمة في حالة عدم تجديد عقد التوظيف، عد انتهاء عقد التوظيف الذي يتم الاتفاق عليه قبل بدء الشغل.

يستحق مكافاة نهاية الخدمة في حالة لقى الموظف مصرعه أو عدم مقدرته على القيام بعمله وفقًا للمادة 79 من قبل النظام السعودي للعمل.

حالات التي توقف المعاش التقاعدي :

حيث أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على تويتر حالات إيقاف معاش مستفيد وهي كما يلي: