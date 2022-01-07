نتائج الأهلية عن الدفعة 50 في دعم حساب المواطن خطوات ورابط الإستعلام

ينتظر الكثير من مستفيدي ومستحقي دعم حساب المواطن موعد الإعلان عن نتائج الأهلية الدفعة 50 من حساب المواطن، حيث يستفيد شريحة كبيرة من مواطني المملكة من دعم حساب المواطن، فقد أعلن الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالأمس عن نتائج الأهلية الدفعة 50، وصرح أنه يمكن الاستعلام عن النتائج للذين قدموا في حساب المواطن بدون مشاكل وتنطبق عليهم الشروط، وأنه في حالة القبول في الأهلية يمكن استلام مبلغ الدعم في الموعد المحدد في خلال بضعة أيام، أما من لم يتم قبوله في نتائج الأهلية له حق الاعتراض على عدم الأهلية من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، ومن الجدير بالذكر فقد تم إيقاف أي تسجيل في حساب المواطن مؤقتاً في الفترة الحالية، نتيجة لمراجعة بعض سياسات البرنامج، وأن برنامج حساب المواطن في الوقت الحالي يقتصر فقط علي تسجيل أي تابع لرب أسرة تم تسجيله مسبقاً في البرنامج، ومن خلال المقال نوضح خطوات وكيفية الاستعلام عن نتائج الاهلية الدفعة الـ 50 من دعم حساب المواطن وكما سنوضح الشروط الواجب توافرها للتسجيل في دعم حساب المواطن.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حساب المواطن:

فقد أعلن حساب المواطن علي موقعه الرسمي عن الشروط الواجب توافرها للتسجيل للحصول على دعم حساب المواطن وهي كالتالي:

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط للحصول على دعم حساب المواطن عدم التواجد خارج المملكة العربية السعودية أكثر من 90 يوم قبل سنة من التسجيل.

يشترط للحصول على دعم حساب المواطن أن لا يزيد دخل الأسرة عن الحد المانع من التسجيل.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن:

لمعرفة أحقية الأهلية للأشخاص المستفيدين نتائج الأهلية الدفعة 50 شهر يناير من برنامج حساب المواطن يتم اتباع هذه الخطوات: