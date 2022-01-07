الاستعلام عن اهلية دعم المواشي 1443 وشروط تقديم طلب التسجيل بالتفصيل

الاستعلام عن اهلية دعم المواشي ؛ لقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السُّعُودية بتقديم خدمة من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطن السعودي بالمملكة ألا وهي خدمة الاستعلام عن أهلية دعم المواشي ويعد برنامج دعم مربي المواشي من أهم البرامج الاقتصادية والتمويلية التي قامت بـِ تقديمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة للمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وأيضاً من أجل مساعدة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتربية المواشي.

الاستعلام عن اهلية دعم المواشي

قامت وزارة الزراعة السُّعُودية بوضع عدد من الخطوات المهمة التي يجب أن يتبعها كل من يريد الاستعلام عن أهلية دعم مربي المواشي خاصته ، ومن هذه الخطوات التي يجب إتباعها ما يلي:

على المواطن الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بـِ وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل الدخول.

القيام بالنقر على زر (الخِدْمَات الإلكترونية).

الضغط على زر (خدمة الاستعلام).

ثم اختيار خدمة (الاستعلام عن برنامَج أهلية دعم المواشي).

البَدْء في ملء جميع البيانات المطلوبة الخاصة بـ المواطن في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رمز التحقق.

اختيار أيقونة استعلام والنقر عليها.

سوف يظهر بذلك للمستعلم جميع البيانات التي يريد الحصول عليها حول دعم تربية المواشي خاصته مثل الأهلية وموعد صرف الدعم وغيرهم من المعلومات الأخرى المهمة.

شروط الأهلية في برامج دعم مربي المواشي

كما هو الحال في دعم ريف؛ فإنه من أهم الشروط التي قامت الحكومة السُّعُودية ووزارة الزراعة والمياه بوضعها من أجل قَبُول طلبات التسجيل في برنامَج دعم صغار مربي الماشية في السُّعُودية، ما يلي:

لا بد وأن يكون صاحب الطلب حاملًا للجنسية السُّعُودية أو يكون لديه (بطاقة تنقل) خاصة به من أبناء دول الخليج.

يكون من صغار مربي المواشي ؛ حيث يجب لا يتعدى عمر صاحب الطلب عن واحد وعشرون 21 عاماً.

من الضروري يكون صاحب الطلب حامل لبطاقة صحية.

ألا يكون المواطن مقيم في أي دار إيواء أو موجود في أي سجن بالمملكة.

لا يكون يشغل أي وظيفة في القطاعين العام (الحكومي ) أو الخاص

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية طوال مدة صرف الدعم له.

يكون يمتلك حساب بنكي خاص به لاستلام مبلغ الدعم عليه.

يجب أن يكون مسجل على البوابة الإلكترونية؛ حيث يجب على المواطن صاحب الطلب القيام برفع الطلب على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالوزارة.

مميزات دعم صغار مربي الماشية

من أهم المميزات التي يحصل عليها صغار مربي الماشية داخل المملكة عن التسجيل في هذا البرنامَج وتنعكس بشكل إيجابي على الدولة والمجتمع برمته أيضًا، ما يلي: