الأرامل والمطلقات وبشرى عام 2022وإستحقاقهم فوراً لمعاش الضمان الإجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت الضمان الاجتماعي المطور ولم يتم تحديد موعد الصرف، فقد خصصت دعم الضمان للفئات الأكثر احتياجاً مثل الأرامل والمطلقات، وكشفت الوزارة عن آلية وطريقة احتساب المعاش، والتي تشمل تحديد المعاش للمستقبل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة والدخل الشهري في وعاء واحد، ثم خصم نسبة 50% من الدخل الشهري وإضافته إلى مجموع الدخل غير المكتسب الدعوم من الحكومة، ثم مقارنته بالحد الأدنى المحتسب للمعاش حسب عدد أفراد الأسرة والعوائل وغيرهم، بواقع 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد، وكما أوضحت الوزارة أنه لن يتم الاحتساب من المعاش التقاعدي إلا بما نسبته 50%، مع دعم مباشر للفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات الوزارة والشروط المتوافق عليها، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، ومن خلال المقال سوف نوضح شروط الاستحقاق للأرامل والمطلقات وكيفية التقديم على المعاش بالخطوات .

خطوات استحقاق المطلقة والأرملة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور:

أشارت الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية عن ضرورة توافر الشروط التي يجب أن تتوافر في الفئات المستحقة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية استحقاقهم لمعاش الضمان الاجتماعي المطور بالشروط الاتية كما هو موضح بالصورة.

اولا بخصوص المطلقات يجب توفر الشروط الاتية:

ان تكون لديها 5 أبناء وليس لديهم دخل غير مكتسب.

ان تكون مقيمة وتعيش في منزل أسرتها ولديها ابناء وليس لديها منزل او مسكن خاص بها.

يشترط ان لا تملك صكوك عقارية ولا عمالة.

يشترط أن يكون المعاش التقاعدي الخاص به حوالي 2000 ريال سعودي.

ثانيا بخصوص الأرملة في الحالات الآتية:

يشترط ان تكون مقيمة في منزل أسرتها ولديها أبناء.

بشترط ان يكون لديها دخل من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى.

وكما يشترط ان يكون ليس لديها أي دخل آخر.

يشترط وتعتبر وأبناؤها أسرة مستقلة.

كيفية وخطوات التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد المطور:

يتم التقديم على الضمان الاجتماعي بالخطوات الاتية: