بالخطوات كيفية التسجيل في توكلنا بدون أبشر

تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الخدمية والتي تخدم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين والمؤدين لشعائر العمرة الحج بالمملكة ، حيث يُعد توكلنا من أهم التطبيقات التي تقدم الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية لأبناء المملكة والمُقيمين فيها، وكما يخدم التطبيق جميع المواطنين بانجاز الكثير من أعمالهم وتسجيل كل بياناتهم التي يتعاملون يوميا من خلالها الإقامة او المحصن او التأشيرة وتذكرة السفر او غيرها من البيانات الهامة الحياتية واليومية، ويتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في توكلنا بدون ابشر وعن هذا السؤال يكون مقالنا التوضيح بالتفصيل، وأصبح تطبيق توكلنا أحد أهم التقنيات الحديثة التي تهتم بها المملكة بما يتناسب مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، فأصبح من الضروري تحميل هذا التطبيق وتسجيل الدخول عليه حتى تتمكن من الدخول إلى الجهات الحكومية، أو الأماكن العامة والأسواق التجارية والمولات وغيرها في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء اوميكرون المنتشر عالميا وكما يهم الكثير من حجز من خلاله لأخذ جرعات لقاح كورونا وغيرها من المهام التي تهم المواطنين.

التسجيل في توكلنا بدون أبشر بالخطوات:

في حالة عدم وجود حساب لك على منصة أبشر وتريد التسجيل على تطبيق توكلنا يجب اتباع الخطوات الاتية:

يقوم الشخص المستخدم بتعريف رقم الجوال الخاص بك للدخول على أبشر.

بمجرد الدخول على المنصة تظره صفحة يتم اختيار منها خدمات الأفراد لأبشر وتسجيل الدخول

بعدها يجب ان تختار ايقونة خدمات.

وبعدها نقوم بالنقر على ايقونة الخدمات العامة، ثم النقر على تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

ثم نقوم بالنقر على التالي.

ثم نقوم بكتابة وملء البيانات المطلوبة: ( رقم هويتك – تاريخ ميلادك – رقم الجوال).

الموافقة على الشروط والأحكام

كيفية التسجيل في توكلنا بدون أبشر