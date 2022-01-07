نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم توكلنا المجاني الجديد لحل مشاكل تطبيق توكلنا في المقال التالي
عمر شويل - جدة رقم توكلنا المجاني الجديد لحل مشاكل تطبيق توكلنا - ثقفني
رقم توكلنا المجاني الجديد ، والذي يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين الموجودين معهم التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في تطبيق توكلنا الذي أطلقته الحكومة السعودية العام الماضي ليكون بمثابة مواطنين خلال حظر التجوال المفروض على الشعب السعودي بأكمله بسبب انتشر تقديم خدمات كورونا الشعبية وعندما يصبح هذا التطبيق مهم جدا، وفيما يلي رقم توكلنا المجاني المعدل.
رقم توكلنا المجاني الجديد في السعودية
أتاح القائمون على تطبيق توكلنا “سدايا” إمكانية التواصل مع الدعم الفني للتطبيق لحل مشاكل المستخدمين بمختلف فئاتهم والتي من الممكن أن يواجهونها في التطبيق أثناء استخدامه.
- يمكنك التواصل مع خدمة عملاء تطبيق توكلنا بثلاث طرق رسمية:
- الرقم الموحد الذي تقدمت من أجله توكلنا: 8001289999 هو الرقم الذي يمكنك الاتصال بخدمة عملاء توكلنا.
- إنه خالي تمامًا من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
- بريد توكلنا: هذه هي الطريقة الثانية للتواصل مع خدمة عملاء توكلنا.
- يمكنك إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي ، والذي يجب تعبئته بشكل صحيح: [email protected]
- إذا كان الخط مشغولاً أو معطلاً ، فقد يساعدك هذا البريد الإلكتروني.
رابط حساب برنامج توكلنا على تويتر
- فيما يلي أدوات ورابط الحساب الرسمي لبرنامج توكلنا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر
- حساب برنامج توكلنا على تويتر: حسابنا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Twitter.
- إنها طريقة للتواصل مع خدمة العملاء ، ويمكنك طرح الأسئلة أو إرسال الرسائل من خلال التعليقات والتغريدات.
- سيرد ممثل خدمة العملاء المسؤول عن الحساب على استفسارك في أقرب وقت ممكن.
- نظرًا لأن أحد أهداف صناديقنا هو خدمة المواطنين بطريقة ميسورة التكلفة ، فقد تم وضع ثلاثة مناهج مختلفة ، أولها رقم ثقة موحد
- يخدم كل واحد منهم جمهورًا معينًا ، لذلك لا يضغط وسيط واحد على الآخر.
- يمكنك الاستمتاع بخدمات توكلنا ليس فقط على الموقع ولكن أيضًا على تطبيق توكلنا.
- أعدت الحكومة السعودية ثلاثة إصدارات من التطبيق لتلائم أنظمة التشغيل المختلفة.
- متوفر لأجهزة Android و iPhone و Huawei ، إذا كنت ترغب في الاستفادة من طرق الاتصال والخدمات العامة التي يوفرها تطبيق Tawakkalna.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ