رقم بنك الرياض تمويل عقاري كيف اتواصل مع مصرف الرياض

يبحث العديد من العملاء عن رقم بنك الرياض تمويل عقاري للتواصل مع خدمة عملاء البنك في حالة الرغبة للتقديم على التمويل، والاستفسار بشأن الخدمات التي يقدمها البنك بشكل تفصيلي، حيث يعد من أضخم وأكبر الكيانات الاقتصادية داخل المملكة، وفي بداية تأسيسه كان عبارة عن شركة مساهمة للحكومة السعودية، فتحصل على قيمة أرباح رأس المال الأكبر، والآن أصبح يقدم العديد من الخدمات المصرفية والمالية للكثير من الأفراد داخل المملكة.

رقم بنك الرياض تمويل عقاري المجاني في السعودية

يتيح بنك الرياض العديد من المصادر التي يمكن من خلال التواصل مباشرة مع خدمة عملاء البنك، ومن تلك المصادر:

رقم بنك الرياض تمويل عقاري للاستفسار والشكاوي: 00966920002447

تمويل عقاري للاستفسار والشكاوي: 00966920002447 كذلك يمكن التواصل من خلال رقم خدمة العملاء الخاصة: 8001226666

أو من خلال رقم خدمة العملاء الذهبية: 8004410000

كما يمكن الاتصال من خلال رقم قسم التحصيل: 00966920001724

أو رقم خدمة العملاء الخاص بالتسويق والمبيعات: 8001242020

أو من خلال الرقم الخاص بالدعم الفني لعملاء التداول والاستثمار: 8001240010

كذلك يمكن للعملاء التواصل من خلال رقم خدمة الدعم لأجهزة الصرافة الآلية: 00966920011404

أو الاتصال على رقم خدمة العملاء الخاصة بقسم البيع والتجارة: 8001242226.

الخدمات البنكية للاستعلام عنها من خلال الهاتف

يتيح البنك إمكانية استعلام العملاء عن الحساب الشخصي

بالإضافة إلى إمكانية دفع الفواتير الخاصة بالعملاء من خلال الهاتف الجوال

كما يمكن أيضا الاستفسار عن المعلومات التي تخص القروض التي يوفرها البنك، من المستندات المطلوبة، وقيمة القسط

الاستعلام عن تفاصيل الاكتتاب التي تخص الشركات

إلى جانب إمكانية الاستعلام عن عمليات ايقاف وتشغيل البطاقات البنكية

كما يمكن الاستفادة من عدة خدمات أخرى، مثل طلب العميل اضافة أحد المستفيدين إلى الحساب البنكي الخاص به.

خدمات بنك الرياض

يتيح البنك إمكانية اكتتاب العميل في كافة الشركات التي يرغب بها

إمكانية تحويل أمواله إلى كافة الأفراد داخل أو خارج المملكة

إلى جانب سهولة الإطلاع على الحساب والرصيد الشخصي للعميل

إلى جانب إتاحة خدمة الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك لسداد جميع التعاملات البنكية إلكترونيا، وكذلك الحصول على الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية بسرعة وسهولة.

وبذلك نكون عرضنا رقم بنك الرياض تمويل عقاري المجاني لتتمكن من التواصل مع خدمة عملاء البنك.